أسود X أسود.. سارة سلامة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك من خلال خاصية الأستوري.

ظهرت سارة سلامة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون واسع باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه قميص بنفس اللون ولكنه كشف عن بطنها.

انتعلت سارة سلامة حذاء مسطح باللون الأبيض، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، كما تزينت ببعض الإكسسوارت و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جماله.

سارة سلامة