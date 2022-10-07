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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة تحذر من مخاطر استخدام تركيبة خاطئة أو جرعة زائدة من الأدوية

الأدوية
الأدوية

أكدت وزارة الصحة والسكان ، أنه لم يمكن أن نتصور أن تناول الأدوية دون وصف الطبيب يوفر الجهد والوقت، بل ذلك يعرضك لخطر استخدام تركيبة خاطئة أو جرعة زائدة مما يؤثر على صحتك.

وحذرت وزارة الصحة والسكان، من الحصول على الأدوية دون استشارة الطبيب.

أصدرت منظمة الصحة العالمية، تنبيها عالميا بشأن أدوية سعال، تسببت في وفاة 66 طفلا في جامبيا.. فما القصة؟

هذه الأدوية من المحتمل أن تكون مرتبطة بإصابات الكلى الحادة ووفاة 66 طفلا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة.

ما هي أدوية السعال القاتلة؟

أدوية السعال التي حذرت منها منظمة الصحة العالمية، صنعتها شركة هندية تدعى ميدين فارمسيتيكال، لكنها لم تقدم ضمانات بشأن سلامتها.

الأدوية عبارة عن محلول بروميثازين الفموي، وشراب سعال للأطفال تنتجه إحدى الشركات، وشراب ماكوف للسعال للأطفال، وشراب ماء غريب للسعال.

بدأت وزارة الصحة الهندية، تحقيقا عاجلا بعد إعلان المنظمة، حيث طلبت من منظمة الصحة العالمية مشاركة الأدلة التي لديها بشأن الصلة بين الأدوية ووفيات الأطفال.

وإذا تبين ارتباط هذه الأدوية بالوفيات التي حدثت في جامبيا، فستكون ضربة موجعة لصورة الهند باعتبارها "صيدلية للعالم" توفر الأدوية لجميع القارات.

تحذير منظمة الصحة العالمية 

قالت منظمة الصحة العالمية، في التحذير المنشور عبر موقعها على الإنترنت، إن المنتجات الأربعة وجدت في جامبيا، ولكن "ربما وزعت من خلال أسواق غير رسمية، على دول أو مناطق أخرى".

وحذرت “الصحة العالمية” من أن استخدامها قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو الوفاة، خاصة بين الأطفال.

أعراض أدوية السعال القاتلة

جاء تدخل منظمة الصحة العالمية بعد أن اكتشفت السلطات الطبية في جامبيا - وهي وجهة سياحية شهيرة - زيادة في حالات إصابة الكلى الحادة بين الأطفال دون سن الخامسة في أواخر يوليو الماضي.

وأوقفت حكومة جامبيا منذ ذلك الحين، استخدام جميع أشربة الباراسيتامول، وحثت الناس على استخدام الأقراص بدلا من ذلك.

وأثبت التحليل المخبري لعينات منتجات أدوية السعال، أنها تحتوي على كميات غير مقبولة من مادة الإيثيلين جلايكول، والإيثيلين جلايكول، وهي مواد ملوثة.

وأضافت أن تلك المواد السامة يمكن أن تشمل آثارها "آلام البطن والقيء والإسهال وعدم القدرة على التبول والصداع وتغير الحالة العقلية وإصابات الكلى الحادة التي قد تؤدي إلى الوفاة".

وفاة عشرات الأطفال في جامبيا

وقال مسؤولو الصحة في جامبيا، الشهر الماضي إن عشرات الأطفال لقوا حتفهم دون إعطاء رقم دقيق، إلا أن التقديرات أشارت إلى وفاة ما يقرب من 66 طفلا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن تعرض العالم لهذه الأدوية كان ممكنا، لأن "الشركة المصنعة ربما تكون استخدمت نفس المادة الملوثة في منتجات أخرى ووزعتها محليا أو صدرتها".

 

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