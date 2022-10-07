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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القناة: فتح التعاقد على الصرف الصحي في الكيلو 2 وأبوصوير والواصفية

مياه القناة : استمرار
مياه القناة : استمرار تركيب الوصلات المنزلية لصرف الصحي

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، عن الاستمرار في تركيب الوصلات المنزلية علي شبكات لصرف الصحي بمنطقة الكيلو 2، وأبوصوير، وقرية الواصفية، وفتح باب التعاقد للأهالي، ودخول عددا من محطات الصرف الصحي الجديدة الخدمة قريبا، وذلك فى إطار للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحى فى كافة المناطق المحرومة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن من تلك محطات محافظات القناة الجديدة محطة رفع صرف صحي الكيلو 2، وأبوصوير، ومحطة رفع صرف صحي قرية الواصفية، والذي بدأت فيها الشركة بفتح باب التعاقد للأهالي وتركيب الوصلات المنزلية والربط علي الشبكات، وذلك بعد ان تم الانتهاء تماما من مد جميع خطوط وشبكات الصرف الصحي، وإنشاء غرف التفتيش وبالوعات الصرف.

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وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن محطات رفع الصرف الصحي الجديدة بمحافظات القناة  التي تم تنفيذها سوف تساهم بشكل كبير فى رفع نسبة تغطية الخدمة بالقري والمناطق المحرومة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكداً ان الشركة في إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مستمرة في تقديم خدمات أفضل ومتميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.

مياه القناة : استمرار تركيب الوصلات المنزلية لصرف الصحي الكيلو 2 وأبوصوير والواصفية

ومن جانبه أشار اللواء عبد الحميد عصمت، علي استمرار الحملة المكبرة لعملية ملس وتسليك وتطهير لشبكات وخطوط الصرف الصحى، في محافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك تنفيذًا لخطة الشركة للقضاء على المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحى حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، والاستمرار في تقديم أفضل ومتميزة للمواطنين.

مياه القناة : استمرار تركيب الوصلات المنزلية لصرف الصحي الكيلو 2 وأبوصوير والواصفية


وأوضح اللواء عصمت، إن حملة ملس وتطهير شبكات الصرف الصحي، شملت الخطوط الرئيسية والفرعية، من خلال الدفع بفرق تطهير مدعومة بالسيارات لتطهير شبكة الصرف الصحي، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، ومُخلفات البناء والمواد الصلبة، ومخلفات حيوانية، وملابس، مناشداً الأهالي عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة فى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف.

مياه القناة : استمرار تركيب الوصلات المنزلية لصرف الصحي الكيلو 2 وأبوصوير والواصفية
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