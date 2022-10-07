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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقعة زيت.. السيطرة على أجزاء كبيرة من التلوث بميناء الملك فهد الصناعي

السعودية علم
السعودية علم

أعلن المركز الوطني للرقابة بالسعودية  على الالتزام البيئي اليوم الجمعة، السيطرة على أجزاء كبيرة من التلوث في ميناء الملك فهد الصناعي بمحافظة ينبع، والذي وقع السبت الماضي.

وأكد المتحدث الرسمي للمركز عبدالله المطيري، استمرار أعمال الرصد الجوي والبحري والساحلي والاستعانة بأحدث تقنيات الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية.

وأشار إلى تواصل العمل أيضاً للسيطرة على التلوث عبر استخدام التقنيات والتجهيزات للتعامل مع الحوادث البيئية، إلى جانب الاستعانة بمجموعة من المختصين والخبراء للتعامل مع مثل هذه الحالات للحد من انتشار التلوث ووصوله إلى الشواطئ.

وأضاف أن المركز بعد تلقيه بلاغاً عن الحادثة تم تأكيد مدى انتشار البقعة عبر إدارة حماية البيئة بالهيئة الملكية بينبع، وقيام حرس الحدود بعمل مسح ليتضح وجود عدة مواقع متأثرة.

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