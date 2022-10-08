لمحدودى الدخل.. تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة سكن لكل المصريين بمساحة 90 مترا



قال المهندس أحمد عبد الجابر نائب رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة ، إن مدينة السويس الجديدة مجتمع عمرانى متكامل و التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتتميز بموقعها الاستراتيجي المتميز وقربها من الموانئ والقرب من العاصمة الإدارية الجديدة ، قناة السويس .



وأشار " عبد الجابر " " خلال تقرير أذاعه برنامج حياة جديدة والمذاع عبر فضائية الحياة ، إلى أن مبادرة سكن لكل المصريين لمحدودى الدخل على مساحة 90 متر تشمل كافة المرافق ويعد سكن متكامل للمواطن ، وتم البدء فى المرحلة الأولى بإجمالى 2000 فدان .

وتابع أن المخطط لمبادرة سكن المصريين فى مرحلتها الأولى تشمل 86 عمارة سكنية على مساحة 90 متر مسطح بنسب إنجاز والقرب من انتهاء تنفيذ المرافق من شبكات طرق ، بكبارى ، الاتصالات بأساليب إنشاء تتواكب مع الجيل الرابع " الذكية "