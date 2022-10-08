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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لمحدودى الدخل.. تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة سكن لكل المصريين بمساحة 90 مترا

أحمد الجابرى
أحمد الجابرى

 


قال المهندس أحمد عبد الجابر نائب رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة  ،  إن مدينة السويس الجديدة مجتمع عمرانى متكامل و التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتتميز بموقعها الاستراتيجي المتميز وقربها من الموانئ والقرب من العاصمة الإدارية الجديدة ، قناة السويس .


وأشار " عبد الجابر " " خلال تقرير أذاعه برنامج حياة جديدة والمذاع عبر فضائية الحياة  ، إلى أن مبادرة سكن لكل المصريين لمحدودى الدخل على مساحة 90 متر تشمل كافة المرافق ويعد سكن متكامل للمواطن ، وتم البدء فى المرحلة الأولى بإجمالى 2000 فدان .

وتابع أن المخطط لمبادرة سكن المصريين فى مرحلتها الأولى  تشمل 86 عمارة سكنية على مساحة 90 متر مسطح بنسب إنجاز والقرب من انتهاء تنفيذ المرافق من شبكات طرق ، بكبارى ، الاتصالات بأساليب إنشاء تتواكب مع الجيل الرابع " الذكية "

أسعار سكن لكل المصريين 3 العاصمة الادارية السويس هيئة المجتمعات العمرانية مدينة الاتصالات

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