محلل اقتصادي لبناني: إغلاق البنوك لأبوابها ليس حلا

قال باسل الخطيب، المحلل الإقتصادي اللبناني، إن أى شخص لا يستطيع العيش بدون تواجد بنوك أو أى معاملات مصرفية، مشيرا إلى أن لبنان تستغرق ثلاث سنوات فى أزمة نقدية والبنوك لا تسحب أموالها للعالم.

وأضاف “الخطيب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن هناك حدود لسحب الاموال من البنوك فى لبنان، معقبا: “لو كان تم تطبيق قانون الكابيتال كونترول أو ما يعرف بالقيود المصرفية وضوابط المال مثلما حدث فى أى بلد يوجد به أزمة نقدية.. كنا لم نصل لما يحدث الأن”.

وتابع أنه لم يتم تطبيق القانون حتى الآن فى لبنان، ومازال مجلس النواب مختلفين عليه، لافتا إلى أن إغلاق البنوك لأبوابها ليس حلا، ولكن البنوك اليوم وموظفيها قلقون وخائفون على حياتهم من التعرض للخطر من قبل من يقتحمها ومعه أسلحة.