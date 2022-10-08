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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 : تغييرات صحية

برج الأسد اليوم
برج الأسد اليوم

تشير توقعات برج الأسد اليوم، أن حالتك المالية الجيدة قد تسمح لك بالتباهي بأحبائك والإنفاق على الرحلات العائلية.

وإليك توقعات برج الأسد اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الأسد وحظك اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

قد تتسبب بعض حالات التأخير في الرحلات الجوية أو إلغائها في حدوث مشكلات لك، أولئك الذين يمارسون الرياضة لفترة طويلة أو يمارسون الرياضة بشكل منتظم قد يرون بعض التغييرات الجيدة على الصعيد الصحي، قد تكون بعض التغييرات الصحية في نمط الحياة مفيدة أيضًا لصحتك.

توقعات برج الأسد مهنيا

قد تشعر بالإرهاق لأنك مكلف بمشاريع مختلفة، قد تكون الجهود الإضافية التي قد تبذلها اليوم بمثابة استثمار لمستقبلك.

توقعات برج الأسد صحيا

قد تكون متحمسًا لمقابلة صديقك القديم، ولكن قد تواجهك مشكلة صحية قديمة مرة أخرى، قد يساعدك التنفس العميق واليوجا اليوم.

توقعات برج الأسد عاطفيا

قد تحصل على فرصة للتعبير عن مشاعرك أو التحدث عن قلبك، قد يجعل شريكك سعيدًا ويساعد في تقوية روابط حبك.

توقعات برج الأسد خلال الأيام المقبلة

قد ينتقل البعض إلى منزل جديد ويستمتعون بوقت رائع مع أحبائهم، قد يكون للأزواج يوم رومانسي في المستقبل.

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