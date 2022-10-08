أحمد ممدوح يرصد جهود مؤسسة نبض الحياة في توصيل المياه للقرى

رصد الشيخ أحمد ممدوح، أحد علماء الأزهر الشريف والمشاركين في مؤسسة "نبض الحياة" الخيرية جهود المؤسسة في توصيل المياه للقرى الأكثر احتياجًا.

وقال ممدوح خلال حواره مع برنامج " بنت البلد" مع الإعلامية نشوى مصطفى والمذاع عبر قناة "ًصدى البلد"، أن التجارة مع الله تجارة رابحة وليس بها خسارة

أفضل الصدقات

وتابع ممدوح: أن سقيا الماء من أفضل الصدقات، التى تزيل الهم عن مواطني المناطق التى لا تصلها المياه.

ونصح أحمد ممدوح، "مؤسسة سقيا الماء لديها الكثير من الأعمال الخيرية التي تنفذها في كافة محافظات مصر من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وعن أسعار وصلات المياة قال الشيخ أحمد ممدوح، قد تتكلف من 3 ألاف لـ 7 ألاف،معقبا:" ما نقص مال من صدقة".