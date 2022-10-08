بعد خلعها الحجاب.. شاهد| أحدث ظهور لـ شاهيناز

شاركت المطربة شاهيناز جمهورها صورة جديدة لها من عطلتها الصيفية وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت المطربة شاهيناز، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية ملابس كاجوال توب اسود أتسم باستايل كتف و كتف و بنطلون جينز مقطع وهو ما جعل اطلالتها مثيرة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

طرحت المطربة شاهيناز، أغنية جديدة بعنوان "متميزة" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على تطبيق «أنغامي» و عبر المنصات الإلكترونية و«ديزر»، وعبر «سبوتي فاي». وقريبآ علي اليوتيوب.

أغنية "متميزة "، كلمات الجوكر، الحان وتوزيع اسلام مونتي.

يقول مقطع الأغنية: انا مش زيكوا مختلفة عنكوا حرقاكوا كلكوا ومني بتشتكوا عشان شايفيني انا فوق في طريقي تملي بسوق.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهما من كلمات الجوكر وألحان وتوزيع اسلام مونتي.

يذكر أن أخر أعمال النجمة شاهيناز التي تعرض حاليا، مسرحية "سمك في مية"بطولة المطربة شاهيناز، سامح يسري، منير مكرم ومن إخراج هشام إبراهيم.

تحدثت النجمة شاهيناز عن العرض المسرحي ،” سمك في مية”، وقالت :” يشرفني بوجودي وسط مجموعه من الفنانين المحترمين الفنان سامح يسري والفنان منير مكرم واخراج هشام ابراهيم “.



واكدت شاهيناز أن :” المسرحية تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور خالد جلال والدكتور عادل عبده”.

وتابعت :” هذه تعتبر تجربتي الثانية للمسرح ولكن هذه المرة يوجد استعراض وغناء ، سيفاجئ الجمهور من الدور الذي تقدمه”.

وأضافت: ” سعر التذكره رمزي ويتيح لاي فئة دخول المسرحية ، وتفاجأت بعدد الحضور في اول ليلة عرض للمسرحية في جمصة ،حيث كان المسرح ممتلئ ، ونسيت تعبي اول مامسكت المايك علي المسرح”.

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