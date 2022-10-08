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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أعشاب لتنظيف المعدة وعلاج الإمساك والبواسير في لمح البصر

5 أعشاب لتنظيف المعدة
5 أعشاب لتنظيف المعدة وعلاج الإمساك والبواسير في لمح البصر

مرض المعدة ؟ على الرغم من أن المشاكل المتعلقة بالمعدة تبدو بسيطة للغاية ، إلا أنها إذا لم تعالج بشكل صحيح وفي الوقت المناسب ، فإنها يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون ، والبواسير ، والأورام الحميدة ، والعدوى ، ومرض الاضطرابات الهضمية ، ومرض كرون ، والتهاب القولون التقرحي ، ونقص التروية ، ومرض الجزر المعدي المريئي ، ويمكن أن تصبح القرحة الهضمية. سبب الأمراض الخطيرة والمهددة للحياة  .

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نشرة المرأة: احذر من شرب القهوة على الريق.. تتسبب بحمض شرس بالمعدة وعدة أمراض.. ثمرة خارقة ترفع القدرة الذكورية.. طريقة جديدة لعمل انشلادا الدجاج الحمراء

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احذر من شرب القهوة على الريق.. تتسبب بحمض شرس بالمعدة وعدة أمراض

كيف تحافظ على صحة المعدة ؟

 كشف موقع هيلثي عن طرق عديدة للحفاظ على المعدة نظيفة وصحية. في الطب هناك علاجات وأدوية مختلفة لجميع المشاكل المتعلقة بالمعدة. ولكن إذا كنت ترغب في التخلص من جميع مشاكل المعدة في لمح البصر ، فيمكنك أيضًا تجربة علاجات الأيورفيدا للحفاظ على صحة المعدة. يقدم لك طبيب الأيورفيدا Diksha Bhavsar بعض النصائح. يمكنك إما مضغها أو صنع الشاي وشربه.

كيفية الحفاظ على نظافة المعدة - تناول الشمر

وفقًا للدكتور ديكشا ، فإن الشمر يعمل بشكل أفضل كمعطر للفم. إذا كنت ترغب في تجنب العديد من أمراض المعدة الخطيرة ، فعليك تناول الشمر بعد الوجبات. يمكن أيضًا تحضيره كشاي وتناوله على معدة فارغة لتقليل دهون البطن وتحسين التمثيل الغذائي.

الكمون يعالج الغازات

إذا كنت تعاني في كثير من الأحيان من عسر الهضم أو تكوين الغازات ، فعليك شرب ماء الكمون والهيل والكروم. وفقًا للطبيب ، يمكن أن يريحك هذا من الانتفاخ وانزعاج المعدة وعسر الهضم.

الكرفس والملح الأسود

مضغ 1 ملعقة صغيرة من بذور القرم بالملح الأسود في ماء ساخن بعد الأكل ينهي آلام المعدة (بسبب الغازات) على الفور ما يمكن أن يكون علاجًا أرخص من هذا للتخلص من غازات المعدة الرهيبة.

كيفية تقوية المعدة تناول الحلتيت

Asafoetida يزيل الغاز (زيادة الهواء) في أسرع وقت ممكن. من الجيد دائمًا إضافة قليل من الحلتيت أثناء طهي الخضار من أجل الهضم السليم. يمكنك أيضًا وضع معجون مفصل حول سرة بطن الأطفال لتخفيف الغازات والانتفاخ.

الهيل هو الدواء الشافي للمعدة

يستخدم الهيل للمساعدة على الهضم منذ آلاف السنين. غالبًا ما يتم دمجه مع توابل طبية أخرى لتخفيف الانزعاج والغثيان والقيء. يمتلك الهيل أيضًا القدرة على التئام القرحة.

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