نجم شهير يطالب كيفن سبيسي بـ 40 مليون دولار تعويضا عن واقعة التحرش

كشف الفنان العالمي أنتوني راب عن واقعة التحرش التى تعرض لها من قبل الفنان الشهير كيفن سبيسي ، وذلك فى شهادة رسمية امام المحكمة ، فى القضية التى رفعها ضده مطالباً اياه بتعويض يصل الى 40 مليون دولار .

وقال أنتوني راب ان كيفن سبيسي قام بالتحرش به اثناء تواجده فى شقته ، حين كان الاول يبلغ من العمر 14 عام فقط .

وكان قد ظهر الممثل الأمريكي الشهير، كيفن سبيسي، في أولى جلسات محاكمته في تهمة الاعتداء الجنسي على طفل في عمر الـ18 عاما 2016.



وقال سبيسي 59 عاما، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إنه غير مذنب حيال التهم الموجهة إليه.



وأوضحت الصحيفة، أنه متهم بالتحرش بأحد موظفي مطعم وحانة "Club Car" في جزيرة نانتوكيت في ولاية ماساتشوستس الأمريكية في 7 يوليو 2016.



وأشارت إلى أن سبيسي لم يتحدث طيلة جلسة الاستماع، وأومأ برأسه قليلا عندما قيل له إنه سيكون عليه عدم التواصل مع الضحية وتم تأجيل القضية .



وتابعت الصحيفة، أن على النجم أن يقاتل للوصول بسيارته إلى قاعة المحكمة وسط الاحتشاد الضخم لوسائل الإعلام أمامها.



واستغرقت جلسة المحاكمة 10 دقائق فقط، ولم يقم بالرد على أسئلة الصحفيين بعدما غادر القاعة.

وحاول الفائز بجائزة أوسكار مرتين أن يتجنب الظهور والمثول أمام المحكمة، حيث قال محاموه إن وجوده سيحول الجلسة إلى سيرك.