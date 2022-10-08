عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: علاج 514 ألف مواطن ضمن برنامج رعاية كبار السن خلال عام

كبار السن
كبار السن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الصحية والطبية لـ 514 ألف و709 مواطنين فوق سن الـ 65 عامًا، ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن»، منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر عام 2021، وحتى أول أكتوبر 2022.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، بالكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركز طبي، موزعة على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن، تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

ولفت الدكتور وائل عبدالرازق، إلى أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائي للسكر بالدم)، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

 خدمات التثقيف الصحية 

وتابع «عبدالرازق» أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.

فيما كشف الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، أن المرضى يتم تسليمهم كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي، مع 2 زيارة سنوية، لافتًا إلى إحالة 28 ألفًا و229 مريضًا إلى المستشفيات لإجراء تدخلات طبية متقدمة.

وأشار إلى التنسيق بين برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» ومبادرات «100 مليون صحة» لحصولهم على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.

جدير بالذكر، أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن «برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» عبر الخط الساخن (15335).

الصحية مركز طبي المشكلات الصحية كبار السن الصحة البرنامج لرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

قصة مأساوية ابكت شرم الشيخ.. حبة غلة تؤدي بحياة أم روسية وطفلين

الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8-10-2022

اشتري بسرعة | انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 مفاجأه .. فيديو

إبراهيم فايق يكشف سر فشل انضمام مارسينهو إلى الأهلي

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

ترشيحاتنا

كشف غيوم الجهل والأوهام.. الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي

الرئيس السيسي: ذكرى المولد النبوي نبراس وقدوة تقوي من عزائمنا وإرادتنا

رسميا.. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع أحمد رفعت

حميد الشاعري: اتجوزت 5 مرات وتامر حسني طموح وذكي ومفيش خلاف مع حلمي بكر

شاهد.. انهيار جزء من جسر القرم للسيارات ومخاوف من تدمير خط السكك الحديدية

ماذا حدث لإبليس يوم ميلاد النبي محمد وعيسى؟ معجزة إلهية لايعرفها كثير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمينة شلباية تهاجم الرجال بسبب إتيكيت أكل ورق العنب| شاهد

بفستان لافت .. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

هادية غالب تتصدر.. أبرز 5 مصريين على قائمة فوربس لأفضل 30 شاب

حفر وجبال.. شاهد أوضح صورة للقمر "لونه مختلف"

فيديو

بأس ايديها عشان متفضحوش .. كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

احذروا وقف المعاش في هذه الحالات .. وطرق الحصول على إضافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ