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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصر الجميلة.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يوزع حلوى المولد على المواطنين

صوره موضوعية
صوره موضوعية

وزع القمص يؤانس أديب، راعى الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة، حلوى المولد على المسلمين بشوارع الغردقة، تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وإحياءا لروح الترابط والمودة بين المسلمين والأقباط ومشاركتهم المناسبات والأعياد مع بعضهم البعض.

يشار إلى أن هذه العادة يقوم بها راعي الكنسية كل عام، بجانب حرصه علي المشاركة في كافة المناسبات التي تهم المسلمين.

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كما قام القمص يؤانس أديب، راعى الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة، بزيارة مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الاحمر، لتسليمها كمية من حلوي المولد لتسليمها للحالات المستحقه لادخال الفرحة عليهم.

 مولد الرسول هى ذكرى عطرة تهل علي الجميع في مصر أقباط ومسلمين

وقال القمص يؤانس أديب، في تصريحاته اثناء توزيع الحلوي، إن ذكرى مولد الرسول هى ذكرى عطرة تهل علي الجميع في مصر أقباط ومسلمين، بالمحبة والرحمة والخير.

وأضاف أن تلك المناسبة فرصة طيبة لمشاركة الأخوة المسلمين احتفالاتها، وإدخال البهجة والفرحة على الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المستحقة، وكذلك عمال النظافة فى مكان عملهم، تعبيرًا عن الحب والمودة فى ذكرى مولد الرسول الكريم.

وأوضح وكيل الأقباط الكاثوليك أن هذا يدل علي الترابط والمحبة في وطن واحد وعلي النسيج الوطني بين الاخوة في الوطن والذي رسخ مفاهيمه الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمها الترابط بين طوائفه ونشر روح المحبة والسلام.

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