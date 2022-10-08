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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر: ميلاد الرسول أخرج الإنسانية من الظلمات إلى النور

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

هنأ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الأمة الإسلامية ، بذكرى المولد النبوي الشريف.

 

وقال وكيل الأزهر، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك “كل عام والأمَّة الإسلاميَّة بخيرٍ بمناسبة ميلاد صاحب الذِّكرى العطرة والثَّناء الجميل، تاج رؤوسنا وهادينا إلى الحقِّ، الَّذي علَّم البشريَّة الأخلاق والقيم، وأخرج الإنسانيَّة من الظُّلمات إلى النُّور، فكان صلوات الله وسلامه عليه نورًا يمشي على الأرض”.

 

وتابع وكيل الأزهر: إنَّنا ونحن نتدارس تجلِّيات ميلاد سيِّدنا رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- إنَّما نتذاكر ميلاد الرَّحمة الَّتي عمَّت العالمين، والَّتي يحتاجها العالم الآن أكثر من أيِّ وقتٍ مضى، ونتذاكر ميلاد النُّور الَّذي أشرق من مكة فأضاء ربوع الأرض بالهداية والإيمان.

 

وقال وكيل الأزهر، إنه في ظلِّ توافق ميلاده الشَّريف مع انتصار أكتوبر المجيد فإنَّنا نتذاكر أيضًا ميلاد النصر، بما جاء به من وحي ينصر الإنسان على شهواتِه، وينصر الأوطان على من اعتدى عليها.

 

واختتم تصريحه بقوله: “فالحمد لله على ميلاده الشَّريف، وعلى نعمة وجوده فينا، صلَّى الله وسلَّم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وتحيَّةً خاصَّةً لكلِّ محب لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ولرجال قوَّاتنا المسلَّحة البواسل، وأدام الله لأوطاننا الإيمان والنَّصر والعزَّة”.
 

محمد الضويني وكيل الأزهر الازهر الشريف الامة الاسلامية المولد النبوي الشريف

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