وكيل الزراعة بالغربية يدشن احتفالية يوم حصاد مكبر لمحصول الأرز

أقامت مديرية الزراعة بالغربية اليوم "السبت"، يوم حصاد مكبر لمحصول الأرز صنف سخا سوبر 300، وذلك بحضور الدكتور الدكتور خالد ابو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية والدكتور عادل عبد العظيم نائباً عن وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي.

كما حضر الاحتفالية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الراعية، والدكتور حاتم الحمادى رئيس الإدارة المركزية للارشاد والدكتور مجاهد عمار وكيل معهد بحوث الحقلية والدكتور اسماعيل الرفاعى رئيس قسم بحوث الارز والدكتور حمدى الموافى رئيس المشروع القومى لتطوير الازر الهجين والسوبر وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.



وشهد الحصاد تواجد عدد من مهندسى الإرشاد الزراعي ومديرى الإدارات الزراعية ومزارعى الناحية، حيث بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية للدكتور خالد ابو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية الذى رحب بالحضور وتحدث عن أهمية الارز كمحصول استراتيجى وعن الدور الذي تقوم به مديرية الزراعة فى خدمة السادة المزارعين.

وتحدث الدكتور عادل عبد العظيم عن أهمية دور مركز البحوث الزراعية فى استنباط أصناف الجديدة قصيرة العمر والمتحملة الري على فترات متباعدة وندرة المياة والملوحة والتغيرات المناخية .



وتناول الدكتور حاتم الحمادى، دور الإرشاد الزراعى فى النهوض بكافة أنواع المحاصيل الحقلية ونشر التوصيات الفنية للأصناف التي تم إستنباطها حديثاً من كافة المحاصيل.



‌كما تحدث الدكتور حمدى الموافى عن صنف الارز سخا سوبر 300، موضحا أن هذا الصنف يتميز بالانتاجية العالية ويتحمل الظروف غير المواتية وقصير العمر، حيث أن فترة النمو 115 يوم ويحتاج إلى الرى كل ٨ ايام ونسبة استهلاكه من المياة أقل من ٤٠٠٠متر مكعب وبالتالى فإنة يصبح مثله مثل أى محصول آخر منافس في الدورة الصيفية من ناحية أستهلاكه في المياه وتصل إنتاجيته فوق 5 طن للفدان بالمقارنة بالاصناف الاخرى.

وأوضح أن هذا الصنف يتميز بإنتاج محصول عالي من قش الأرز حيث يستخدم كعلف للحيوانات لما يتميز به من إرتفاع نسبة البروتين والمواد الكربوهيدراتية والألياف مما يؤدي إلى إرتفاع قيمته الغذائية.

وأضاف أنه تم تقدير متوسط محصول الفدان للأرز في الحقل الإرشادي بمعرفة المنطقة الإحصائية بمديرية الزراعة بالغربية والمقدر بــــ 5.1 طن للفدان.

وأبدى النواب أعجابهم بالصنف وتم فتح باب المناقشة معهم للإستماع إلى آرائهم وتم مناقشة خطة المديرية للنهوض بإنتاجية المحاصيل بالمحافظة والاستعدات التي تم إتخاذها تجاه تسويق المحاصيل الصيفية في الزراعات التعاقدية وتوفير تقاوي القمح طبقاً للخريطة الصنفية لزراعة المساحة المستهدفة.

جاء يوم الحصاد ضمن احتفالات مديرية الزراعة بالغربية بالعيد القومي للمحافظة وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .

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