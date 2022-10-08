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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هالاند لم يُسجل.. مانشستر سيتي يتقدم على ساوثهامبتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تقدم مانشستر سيتي على ضيفه ساوثهامبتون بهدفين دون مقابل، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وافتتح البرتغالي جواو كانسيلو التسجيل لـ مانشستر سيتي، بهدف في الدقيقة 20 عندما تلقى الكرة من زميله فيل فودين، لينطلق صوب مرمى ساوثهامبتون من الجهة اليسرى، ويراوغ أحد المدافعين، قبل أن يطلق تسديدة قوية في الشباك بيسراه معلنًا عن أول الأهداف.

وسل فيل فودين الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 31، عندما تلقى تمريرة رائعة من كيفن دي بروين، ليقوم بإسقاط الكرة فوق الحارس في الشباك.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون:

حراسة المرمى : إيدرسون

خط الدفاع : آكي - أكانجي - دياز - كانسيلو.

خط الوسط : رودريجو - برناردو سيلفا - كيفين دي بروين.

خط الهجوم : رياض محرز - فيل فودين - إيرلينج هالاند.

ويستهدف فريق مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، تحقيق الفوز على ساوثهامبتون في مباراة اليوم، لخطف صدارة الدوري “مؤقتا” من آرسنال.

كان مانشستر سيتي اكتسح مانشستر يونايتد، بنتيجة 6-3، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، خلف آرسنال متصدر الترتيب بـ 21 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الـ 16 

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