إنتر ميلان يهزم ساسولو بثنائية دجيكو في الدوري الإيطالي

فاز فريق إنتر ميلان على نظيره ساسولو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب مابي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وافتتح إدين دجيكو التسجيل لفريق إنتر ميلان في الدقيقة 44 من عمر المباراة، بينما أدرك دافيد فراتسي التعادل لصالح ساسولو في الدقيقة 60.

وعاد المهاجم البونسي دجيكو لتسجيل هدف إنتر ميلان الثاني في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

ساسولو كان الأكثر استحواذا على الكرة خلال المباراة رغم الهزيمة، بنسبة 51 %، مقابل 49 % لصالح إنتر ميلان.

وسدد إنتر ميلان 16 تسديدة على مرمى ساسولو خلال اللقاء، منهم 4 تصويبات على مرمى ساسولو.

في المقابل أطلق ساسولو 15 تصويبات، منهم 3 تسديدات بين القائمين والعارضة.

وبلغ عدد لمسات لاعبي إنتر ميلان للكرة خلال المباراة 665 لمسة، مقابل 693 لصالح فريق ساسولو.

ترتيب إنتر ميلان وساسولو:

بتلك النتيجة يصعد فريق إنتر ميلان إلى المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 12 نقطة في المركز التاسع.