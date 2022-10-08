أحمد صابر: تطعيم 300 ألف مواطن بلقاح كورونا فى سوهاج

استعرض الدكتور أحمد صابر منسق بـ"حياة كريمة" جهودها في مجال القطاع الصحي بسوهاج.

وأوضح أحمد صابر خلال مداخلة هاتفية مع "أكسترا نيوز"، أن حملة طرق الابواب استمرت لمدة 15 يوما، وتمكنت من تطعيم 300 ألف مواطن، بلقاح فيروس كورونا.

حملات طرق الأبواب

وأشار أحمد صابر، أن حملات طرق الأبواب،الهدف منها الوصول للمواطنين فى منازلهم، وتقديم الرعاية الصحية لهم بداية من التوعية.

وأكد الدكتور أحمد صابر، ان المؤسسات الدينية فى المحافظة متجاوبة مع الحملة، سواء التابعة للأزهر أو الكنيسة، مؤكدا ارتفاع الوعى لدى المواطنين.



