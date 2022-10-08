تحديث بآخر أسعار الهواتف المحمولة من الأسواق.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد، اليوم السبت، أحدث أسعار الهواتف المحمولة الذكية، من خلال جولة بالأسواق ومحلات بيع الموبايلات.

وشهدت أسعار الموبايلات زيادة ملحوظة، مما أدى إلي تراجع كبير في حركة الشراء وذلك بسبب قلة الاستيراد، وسجلت فئة الهواتف التي تحمل ذاكرة ٣٢ جيجا أسعار تبدأ من ٣٤٠٠ جنيه، بينما الفئة الأعلى نسبياً بمساحة داخلية ١٢٨/ ٢٥٦ جيجا بدأت أسعارها من ٥٠٠٠ جنيه وتصل إلى أعلى من ذلك حسب اختلاف الشركات.

وقال أحد البائعين، أنه نظراً لارتفاع الأسعار يقدم نصيحته لمن يمتلك هاتف يسعى للحفاظ عليه، بتفريغ جزء من الذاكرة الداخلية في الموبايل الغير مرغوب فيها ، لتقليل من احتمالية تهنيج الجهاز ووصول الڤيروس اليه.