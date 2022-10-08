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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة حلوان يشهد حفل تكريم حملة الماجستير والدكتوراه بكلية التجارة

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان يشهد حفل تكريم حملة الماجستير والدكتوراه

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، حفل تكريم حملة الماجستير والدكتوراه المهنية والدكتوراه والماجستير الاكاديمى بمعهد اقتصاديات وادارة المستشفيات بكلية التجارة وإدارة الأعمال، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

وفى كلمته هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه المهنية، والدكتوراه والماجستير الاكاديمى بمعهد اقتصاديات وادارة المستشفيات، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية والقيام بدورهم فى النهوض بالوطن، وتحقيق رؤية مصر 2030، معربا عن سعادته بتخرج جيل من الكوادر البشرية المؤهلة لمواكبة التطورات المتلاحقة في هذا المجال عالمياً.


أكد رئيس جامعة حلوان ان كلية التجارة وإدارة الأعمال من الكليات العريقة التي تضم برامج ذات تخصصات فريدة ومميزة، كما تضم نخبة مميزة من الأساتذة والعلماء والباحثين، بما يؤهل خريجيها للمنافسة في سوق العمل.

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وأعربت الدكتورة أماني فاخر عميد الكلية عن فخرها بهؤلاء الخريجين، متمنيا لهم مستقبلا باهرا و مسارا وظيفيا مميزا بما يتفق مع الصقل العلمي، وقد اكدت سيادتها  ان هذا البرنامج تتنوع مخرجاته بما يخدم أي مؤسسة أعمال ويسد الفجوة في سوق العمل في هذا التخصص.

وفى ختام الحفل تم منح شهادات التخرج وحرص الخريجون على التقاط الصور الجماعية مع قيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس. 
 

جامعة حلوان كلية التجارة وإدارة الأعمال أماني فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال الماجستير الاكاديمى معهد اقتصاديات وادارة المستشفيات

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