عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

بعث الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى “المولد النبوي الشريف”، أعرب فيها عن أسمى وأطيب آيات التهاني له، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يعيده الله عليه وعلى مصرنا الحبيبة وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

رئيس جامعة حلوان يلتقى بوفد من قطاع الزراعة للتحول لمؤسسة تعليمية خضراء

كما هنأ رئيس الجامعة أسرة جامعة حلوان، النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين بحلول ذكرى المولد النبوى الشريف، أعاده الله عليهم وعلى ذويهم بالخير واليمن والبركات، داعيا المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار.

وعلي جانب اخر التقي اليوم الدكتور السيد ابراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان مع وفد من قطاع الزراعة برئاسة الدكتور خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلي وبحضور الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة والأستاذه مها عبد الرحيم الأمين المساعد، والمهندس حسن عبد المنعم مدير إدارة التشجير بالجامعة، وبعض من السادة مديري العموم بالجامعة وذلك لتحويل الجامعة إلى جامعة خضراء.

وقد قام الوفد بزيارة حدائق الجامعة ومشتل الجامعه تم عُقد جلسة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وتم عرض الوضع الحالي للحدائق، وأوصى إلى ضرورة تكثيف الرعاية والصيانة ووضع خطة لتطويرها وإعادة الحدائق لرونقها.

َكما تضمن الاجتماع مناقشة تفعيل أنشطة الوحدة الزراعية وعودتها كوحدة منتجة من نباتات الزينة لتغطية احتياجات الجامعة وتسويق الفائض للجمهور، وقد أكد  رئيس الجامعة على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتصبح جامعة حلوان جامعة صديقة للبيئة في خلال عام واحد.

رئيس جامعة حلوان المولد النبوي الشريف المولد النبوي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي والزمالك 24-24 في بطولة أفريقيا لكرة اليد

السر في 3 أشياء.. لماذا انتشرت إعلانات بيع المعلقة السنبلة بمبالغ كبيرة

أحمد حسن يكشف حقيقة تدخل الزمالك لخطف صفقة مارسينهو من الأهلي

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

جسمك عوده فرنساوي| فضيحة محل قماش شهير بشارع هيكل.. والنيابة تتخذ قرارا

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من حسن شحاته.. فيديو

ماذا فعل بها.. القصة الكاملة لفتاة المعادي التي حبست والدها

صفقة مثيرة للجدل.. هداف الأهلي على أعتاب الزمالك| تفاصيل

ترشيحاتنا

تراجع كبير .. بشرى عن أسعار الغذاء عالميًا | شاهد

قرار عاجل من روسيا ضد منظمة "ميموريال" الفائزة بجائزة نوبل للسلام

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي والقناة الناقلة

انتحلوا صفة ضباط شرطة للسرقة.. 4 لصوص يواجهون عقوبة الحبس سنتين

5 سيارات فئة الـ SUV الأكثر مبيعا في مصر .. تفاصيل وأسعار

مُحبون أم مبتدعون .. حكم من يصنع ويأكل حلوى المولد؟ علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهددون بـ الزهايمر .. هذه الفئة من متعافي كورونا أكثر عرضة لفقدان الذاكرة

طريقة عمل التركي المدخن في المنزل.. أحلى من المحلات

بمكياج لافت ومجوهرات.. زوجة عماد متعب تبهر المتابعين بإطلالة جذابة

تاتو وجمبسوت.... ميرهان حسين تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة| شاهد

فيديو

تبدأ بـ194 ألف جنيه .. تفاصيل جديدة عن شقق الإسكان الاجتماعي | فيديو

هتروح أي حتة .. محطات مترو جديدة | اعرف الأسعار

أشوفكم على خير.. سبب اعتزال مطرب المهرجانات مسلم الغناء الحقيقي

جورج وسوف يكشف حقيقة مرضه .. وفنان يعلن اعتزاله برسالة صادمة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ