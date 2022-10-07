رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى “المولد النبوي الشريف”، أعرب فيها عن أسمى وأطيب آيات التهاني له، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يعيده الله عليه وعلى مصرنا الحبيبة وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما هنأ رئيس الجامعة أسرة جامعة حلوان، النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين بحلول ذكرى المولد النبوى الشريف، أعاده الله عليهم وعلى ذويهم بالخير واليمن والبركات، داعيا المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار.

وعلي جانب اخر التقي اليوم الدكتور السيد ابراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان مع وفد من قطاع الزراعة برئاسة الدكتور خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلي وبحضور الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة والأستاذه مها عبد الرحيم الأمين المساعد، والمهندس حسن عبد المنعم مدير إدارة التشجير بالجامعة، وبعض من السادة مديري العموم بالجامعة وذلك لتحويل الجامعة إلى جامعة خضراء.

وقد قام الوفد بزيارة حدائق الجامعة ومشتل الجامعه تم عُقد جلسة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وتم عرض الوضع الحالي للحدائق، وأوصى إلى ضرورة تكثيف الرعاية والصيانة ووضع خطة لتطويرها وإعادة الحدائق لرونقها.

َكما تضمن الاجتماع مناقشة تفعيل أنشطة الوحدة الزراعية وعودتها كوحدة منتجة من نباتات الزينة لتغطية احتياجات الجامعة وتسويق الفائض للجمهور، وقد أكد رئيس الجامعة على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتصبح جامعة حلوان جامعة صديقة للبيئة في خلال عام واحد.