اليوم بدء أعمال الحفر بمجمع ستاد النادي المصري الجديد فى بورسعيد

تشهد محافظة بورسعيد اليوم الاحد اولى الخطوات التنفيذية لتحقيق حلم اهالى المدينة الباسلة وجماهير النادي المصري ببناء استاد النادي المصري الجديد

هذا وتبدأ شركة وادي النيل للمقاولات، في العاشرة صباح اليوم الأحد، أعمال الحفر في مشروع بناء مجمع ستاد النادي المصري الجديد، والذي يأتي بناءه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ببناء ستاد جديد للنادي المصري في نفس مكانه التاريخي.

كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والأستاذ كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، قد حضروا قبل نحو أسبوعين مراسم توقيع عقد إسناد بناء مجمع الإستاد الجديد لشركة وادي النيل، وذلك وفقًا للتصميمات التي قدمها الأستاذ كامل أبو علي، والتي أعدتها إحدى كبريات الشركات الألمانية المتخصصة في بناء الاستادات وفقًا لأحدث النُظم العالمية.

هذا ومن المنتظر ان يشهد وقائع انطلاق الاعمال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومجلس ادارة النادي المصري واعضاء مجلسي النواب و الشيوخ وقيادات شركة وادى النيل ولفيف من قيادات بورسعيد الشعبية و التنفيذية و الرياضية و الأمنية.

كان محافظ بورسعيد نجح بالتنسيق مع مجلسي ادارة نادى بورسعيد الرياضي ومركز شباب الاستاد فى التوصل لحل بتخصيص ارض بديلة لكليهما لاخلاء موقعهما الحالى لبدء تنفيذ المشروع الجديد على كامل مسطح الارض

وكان المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان صدق خلال جلسته المنعقدة الاثنين، الماضي على توفير موقع بديل لمركز شباب الاستاد، في منطقة أرض الصوامع، بجانب منطقة السكة الحديد وتوفير موقع بديل لنادي بورسعيد الاجتماعي في منطقة أرض الشون بالقنال الداخلي خلف قسم الشرق، وذلك في إطار البدء في أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد، بعد توقيع بروتوكول تدشين إنشاء الاستاد في موقعه الحالي بين وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد و رئيس شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية التي ستقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية و بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب،، والأستاذ كامل أبو علي رئيس النادي المصري .

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للموافقة على إنشاء الاستاد في موقعه الحالي ، مؤكدا أن الدولة المصرية تبني الاستاد الجديد بالتعاون مع مستر كامل أبو علي رئيس النادي المصري، والسادة نواب بورسعيد، وبالتنسيق بين رؤساء مجالس إدارات مركز شباب الاستاد ونادي بورسعيد الرياضي.

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لرؤساء مجالس إدارات مركز شباب الاستاد، ونادي بورسعيد الرياضي على التعاون المثمر، حيث أكد اللواء عادل الغضبان أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع رؤساء مجالس إدارات مركز شباب الاستاد ونادي بورسعيد الرياضي، وتم التوافق على البدء في إجراءات نقل مركز شباب الاستاد ونادي بورسعيد الرياضي للمواقع البديلة.

وقال محافظ بورسعيد أن انشاء استاد النادي المصري الجديد هو حلم لجميع أبناء بورسعيد، وسنعمل سويا لإنشاء كيان يليق بحجم النادي المصري وجماهيره العريقة، لافتا لتقديم كافة الدعم لتنفيذ هذا الحلم.

وأكد محافظ بورسعيد على تقديم الدعم اللازم لمركز شباب الاستاد و نادي بورسعيد الرياضي، خلال أعمال الانتقال للمواقع البديلة، مشيدا بدور مركز شباب الاستاد ونادي بورسعيد الرياضي وتاريخهم الرياضي والاجتماعي العريق

كما وجه اللواء عادل الغضبان الشكر لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، على الجهود المثمرة في ملف انشاء استاد النادي المصري، والذي يمثل أهمية كبرى لمحافظة بورسعيد وأبناؤها وتاريخها العريق