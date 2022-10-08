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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة فتاة أثناء اسعافها على طريق بورسعيد.. وإصابة آخر بحادث أمام المطار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يواصل نزيف الاسفلت جريانه فى طرق بورسعيد السريعة و التى شهدت مؤخرا من ساعات قليلة حادثين توفت فتاة بأحدهم أثناء اسعافها و أصيب اخر بكسور أمام مطار بورسعيد 

 

نزيف بالمخ وغيبوبة تامة ووفاة أثناء الإسعافات 


شهد طريق بحر البقر جنوب بورسعيد  نهاية حياة  شابة تبلغ من العمر 30 عام صدمتها سيارة مسرعة . 

استقبلت  مستشفى السلام  الدولي بمحافظة بورسعيد المصابة وردة محمد حسين وذلك بادعاء حادث سيارة على طريق بحر البقر مما أداء إلى إصابتها بنزيف  بالمخ وغيبوبة تامة وتوفيت المصابة أثناء عمل الإسعاف الأولية.

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كسر بالساق أمام مطار بورسعيد 

 

كما استقبلت مستشفى الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد مصاب مجهول الهوية بادعاء حادث سيارة. 

 

وتبين أن المصاب يعانى من كسر بالساق اليسري وكدمات متفرقه بالجسم نتيجة الحادث الواقع امام مطار بورسعيد. 

تم إخطار اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد و الذى وجه بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء ضياء زامل مدير مباحث بورسعيد للوقوف على أسباب الحادثين وإخطار النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها . 

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