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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الأسرة تصرخ: لازم تعدموه

حامل في السادس وحقها مجاش.. القصة الكاملة لاعتداء عامل على فتاة من ذوي الهمم ببورسعيد

اعتداء عامل على فتاة
اعتداء عامل على فتاة من ذوي الهمم ببورسعيد.. أرشيفية

تعالت الأصوات فى المدينة الباسلة على صفحات التواصل الاجتماعى، مطالبين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بضرورة التدخل لإنقاذ إحدى فتيات بورسعيد من ذوى الهمم اعتدى عليها ذئب بشرى تجرد من انسانيته فحملت منه سفاحا كانت صدى البلد نشرت تفاصيل الواقعة كاملة تحت عنوان  تفاصيل مأساوية.. القصة الكاملة للاعتداء على فتاة بورسعيد. 


عضو المرأة فى بورسعيد تطالب بتدخل المعنيين لإنقاذ الفتاة 

 

قالت سعاد الديب عضو المجلس القومى للمرأة فى بورسعيد: عاوزين حد يساعد فى المشكلة التى قام بفعلتها احد الذئاب البشرية بمحافظة بورسعيد للاسف أخلاقنا اللى موش جميلة

وأضافت عضو القومى للمرأة فى بورسعيد: كلنا سمعنا عن الحادث الأليم التى تعرضت له فتاة من ذوى القدرات الخاصة وتبلغ من العمر ٣٠ عاما والتى تعرضت للاعتداء الجنسى وأسفر هذا الاعتداء عن كونها "حامل بالشهر السادس". 

وأوضحت الديب أن الذئب البشرى الذى قام بتلك الفعلة اللاخلاقية عامل أمن ومتزوج ولديه أبناء كبار . 

وطالبت عضو المرأة فى بورسعيد بتدخل الأجهزة المعنية لحماية المجنى عليها وإيداعها إحدى دور الرعاية وجنينها عقب الوضع، مؤكدة أنه لا يمكن لطفلة أن ترعى طفل. 

 

شقيقة فتاة بورسعيد لازم ناخد حق شرف العائلة 

 

أما شقيقة المجنى عليها فأكدت فى حديثها أنه لابد وأن يأخذوا حق شرف العائلة الذي القي به هذا الذئب فى الوحل بالقانون. 

وشددت شقيقة المجنى عليها أنه لا نية للتصالح بأن يتزوجها وفق ماتوارد على لسان البعض وتحاول أسرة الجانى التفاوض عليه، مؤكدة أن ذلك تهاون فى حق شقيقتها وحق العائلة. 

ولفتت شقيقة المجنى عليها إلى أن الذئب البشرى وأسرته يعتبروا الزواج طوق نجاة من حبل المشنقة ولن ينوله أو يصل إليه كى نراه فى حجرة عشماوى جزاء لما فعل . 

 

شقيقة فتاة بورسعيد اختى تعيش مع امى المسنة 

 

وأكدت شقيقة المجنى عليها أن الأسرة لم تعلم بهذا الحمل إلا بعد ظهور اعراضه عليها، لافتة إلى أن شقيقتها تعيش مع والدتها وهى سيدة مسنة تتعدى ال ٨٠ عاما . 

وطالبت شقيقة فتاة بورسعيد بضرورة تدخل محافظ بورسعيد لإيداع شقيقتها فى إحدى دور الرعاية لحمايتها من الذئاب البشرية وكذلك وضع الطفل بعد ولادته فى دور رعاية و يكون بعيد عن والدته. 

كيف لطفلة أن ترعى طفل عن حالة فتاة بورسعيد 

 

أما أحمد البحيرى أحد قيادات العمل العام فى بورسعيد فتسأل كيف تتعامل طفلة مع طفل مناشد محافظ بورسعيد بالتدخل لوضع الفتاة فى دور الرعاية بعد عملية الولادة .

وطالب بحيرى بالقصاص العادل لفتاة بورسعيد من الجانى الذي تجرد من كل معانى الإنسانية وتحول إلى ذئب بشرى يلهث وراء غرائزه متناسي براءة الفتاة وعقلها الطفولى رغم سنها وكذا متناسي أسرته وزوجته وأبناءه الذي دمرهم بفعلته هذه مثلما دمر الفتاة . 

 

أصل حكاية فتاة بورسعيد من البداية للنهاية 

 

ترجع أحداث القضية التى شهدتها محافظة بورسعيد بدائرة قسم شرطة العرب إلى واقعة تجرد خلالها الجانى من كل معانى الرحمة عندما استغل إعاقة لفتاة تبلغ من العمر 32 عام وعاشرها فحملت منه سفاح .

 

بلاغ لمدير أمن بورسعيد 

 

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد بلاغ من أسرة فتاة تعانى من إعاقة زهنية بادعاء تعرض نجاتهم للاعتداء الجنسي من شخص مجهول نتج عنه حمل الفتاة سفاح ووصول الجنين فى بطنها للشهر السادس. 

تم تكليف ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء ضياء زامل بسرعة الوقوف على أسباب الحادث وصحتها وضبط الجانى 

تفاصيل مأساوية.. القصة الكاملة للاعتداء على فتاة بورسعيد

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وعلى الفور بدأ فريق البحث الجنائى بوحدة قسم شرطة العرب فى بورسعيد برئاسة المقدم حسام وهدان فحص البلاغ ومناقشة الأسرة و الجيران للوصول إلى أى معلومات يستطيعوا من خلالها الوصول الجانى . 

وخلال الفحص للعقار محل سكن المجنى عليها مع اهليتها بمحافظة بورسعيد تبين وجود كلب أعلى السطح مملوك لابن أحد الجيران متزوج ويسكن فى منزل آخر مع زوجته . 

وبتدقيق الفحص و التحقق كشف الرائد حسن الخولى معاون اول البحث أن صاحب الكلب اعتاد التوجه لمنزل والده من حين لآخر لإطعام الكلب أعلى سطح العقار القاتنة به المجنى عليها . 

وجاءت التحريات لتؤكد أن المجنى عليها اعتادت الصعود الي سطح العقار للهو و اللعب وفق قدراتها الذهنية المتأخرة و التى تسلك خلالها أفعال طفولية برغم سنها . 

وبعرض عدد من المشتبه بهم على المجنى عليها تعرفت على الجانى والذي تبين أنه صاحب الكلب واكدت فى اشاراتها أنه من أقدم على معاشرتها. 

وبتدقيق التحريات وتديق الخناق على المتهم أقر بجريمته ومعاشرته للفتاة أكثر من مرة فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها. 

وقد أصدرت نيابة بورسعيد العامة قرار بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات و التجديد فى الموعد وعرض المجنى عليها الي الطب الشرعى للوقوف على حالتها وموقف الحمل و اثار تعرضها للاعتداء الجنسي . 

لتكشف الواقعة ذئب بشرى فى بورسعيد تجرد من انسانيته واقع انثي رغما عنها مستغلا لإعاقتها الذهنية فنتج عن مواقعته لها حمل سفاح فى شهره السادس . 

 

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