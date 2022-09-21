علاقة عاطفية|قصة اختفاء فتاة بورسعيد والنيابة تأمر بعرضها على الطب الشرعي لبيان عذريتها

مازالت قصة ادعاء اختطاف فتاة قاصر بمحافظة بورسعيد تحلق بشكل كبير على محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعى والتى كشفت ملابساتها تحقيقات النيابة العامة وتحريات ضباط إدارة البحث الجنائى.



هذا وقررت نيابة بورسعيد العامة إيداع الفتاة إحدى دور رعاية وإحالتها للطب الشرعى لبيان عذريتها عقب كشف الحقيقة كاملة من خلال اعترافاتها و التى أكدت أنها دبرت الواقعة بمشاركة آخر تجمعها وإياه قصة حب رفض والدها زواجها منه بدعوى أن أسرته لا ترتقي لنسب أسرتها.

كانت التحقيقات التى أجراها ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء ضياء زامل كشفت وقائع جديدة فى قضية فتاة بورسعيد الهاربة مع حبيبها والتى نجحت جهود البحث فى إعادتها بعد توارد شائعات وادعاءات عن اختطافها على صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك .



دهاء طفلة بورسعيد قررت الهرب من أسرتها



جاءت اعترافات الفتاة الهاربة من أسرتها فى بورسعيد مع حبيبها أمام المقدم هيثم ماجد مفتش إدارة البحث لتكشف عن دهاء الطفلة التى لم يتجاوز عمرها 16 عام للتخطيط للهرب من أسرتها مع حبيبها عقب إجبارها على الخطبة من آخر.



استغلت ضعف ابصار خطيبها لتنفيذ مخطط الهروب



وأكدت الطفلة أنها استغلت ضعف إبصار خطيبها و استدرجته فى أول خروج لهما بعد الخطبة إلى رمال ساطئ بورسعيد بمنطقة مظلمة رتبتها مع حبيبها كى لا يستطيع تحديد ملامح المعتدين عليه بدعوى تواجده وفتاة على الشاطئ المظلم .



وأضافت الطفلة خلال اعترافها أنها تمكنت من الفرار من خطيبها مع حبيبها تاركة إياه على الشاطئ ظنا منه أنها قد اختطفت وتوجهت وحبيبها عبر سيارة أجرة الي موقف السيارات بمجمع مواقف بورسعيد حيث استقلا منه سيارة إلي مدينة المنزلة.

حل لغز قضية اختفاء فتاة بورسعيد

أكدت تحريات ضباط البحث الجنائى بقسم شرطة الشرق برئاسة الرائد علاء الشيخ أن هناك لغز وراء الواقعة و التي تبدوا للجميع واولهم الخطيب المكلوم بأنها واقعة اختطاف أمام الجميع وأنها تحتوى على حقيقة أخرى غير حقيقة البلاغ خاصة وأن طفلة بورسعيد الهاربة لم تقاوم الخاطفين .



السيارة الأجرة مفتاح لغز طفلة بورسعيد الهاربة



أحس ضباط البحث الجنائى بأن السيارة الأجرة هى مفتاح اللغز حيث تم تحديدها عبر تقنية كاميرات المراقبة المنتشرة فى شوارع بورسعيد وتم ضبط. السيارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور .



وباستجواب السائق أقر بأنه اصطحب الفتاة وشخص آخر الي مجمع مواقف بورسعيد بين المحافظات ولم تبدوا على الفتاة اي اعراض خطف وأنها كانت فى حالة انسجام مع الشخص الذي يرافقها .

رحلة إعادة طفلة بورسعيد الهاربة من المنزلة



عقب توصل ضباط البحث الجنائى لطرف الخيط وحل اللغز بأن الفتاة غير مخطوفة تم التوصل إلي السيارة التى استقلتها الفتاة ومرافقها من بورسعيد إلي مدينة المنزلة .



وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية تم تحديد مكان الفتاة و مرافقها وضبطهم بأحد منازل عائلة الشاب وإعادتهم الي بورسعيد

علاقة عاطفية خلف هروب طفلة بورسعيد



وبمواجهة الفتاة و الشاب اقرا أنهما دبرا الواقعة عقب اجبار والد الفتاة القاصر على خطبتها ورفض الحبيب فقررا الهرب و الزواج ليضعا أسرتها أمام الأمر الواقع



واكدت الفتاة أن والدها رفض زواجها من حبيبها بدعوى أن أسرته لا ترتقي للنسب و المصاهرة وأجبرها على الزواج من آخر فكان القرار بالفرار



تم مواجهة والد الفتاة بأقوال نجلته فأقر بصحتها وأنه رفض الحبيب لكون أسرته لا ترتقي للنسب و المصاهرة وتفككها اسريا وإقامة الحبيب مع والدته العاملة فى بورسعيد وانفصالها عن والده المقيم بالمنزلة .

وجاءت المفارقة برفض والد الشاب الحضور باعتباره الوصي على نجله القاصر مؤكد أنه ليس لديه أبناء .



والدة الحبيب تنهار وتطلب الصفح عن نجلها



وأمام نكران الاب لابنه المتهم انهارت الام على نجلها مطالبة ضباط البحث الجنائى بالصفحة عنه لافته أنها طالما حذرت نجلها من ذلك الأمر ومطالبته بالابتعاد عن تلك الفتاة التى رفضه والدها مستعرا من عمل والدته الشريف ومعايره بتفككه الأسرى و أن أسرته لاترتقي المصاهرة .



جاءت قرارات النيابة العامة بإيداع القاصر إحدى دور الرعاية و العرض على الطب الشرعى لإثبات عذريتها من عدمه و حبس الشاب التى ضبطت برفقته و طلب التحريات الكاملة عن الواقعة .

ترجع أحداث الواقعة التى شهدتها محافظة بورسعيد على مدار الساعات الماضية إلى انتشار شائعة بخطف إحدى الفتيات خلال خروجها للتنزه مع خطيبها تناقلتها عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى .

وكان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد قد تلقي إخطار من العميد خالد العزب مأمور قسم شرطة الشرق من الأسرة بتغيب ابنتهم وعدم عودتها إلى منزلها عقب انتهاءها من خروجة برفقة خطيبها.

على الفور تم تكليف ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء ضياء زامل بسرعة الوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها و العمل على إعادة الفتاة لأسرتها سالمة .

وامام المقدم هيثم ماجد مفتش إدارة البحث بمديرية أمن بورسعيد أقر خطيب الفتاة المتغيبه أنه في أول خروجة جمعتهما علي كورنيش بورسعيد بعد 3 أيام من حفل خطوبتهما، قامت مجموعة من الشباب وعددهم 3 بمحاولة الاعتداء عليه فقام بتركها مع سيارة أجرة حتي تذهب إلى المنزل .

وتكثيف البحث جاءت تحريات الرائد علاء الشيخ رئيس مباحث قسم الشرق بمحافظة بورسعيد أن السائق قام بتوصيلها إلى موقف مصر، والذى يتواجد به السيارات التي تنقل المواطنين من وإلى المحافظات



واكدت التحريات أن الفتاة أ أ اتفقت مع آخر، واستقلت معه السيارة، وذهبت بصحبته إلى مدينة المنزلة بـ محافظة الدقهلية، وباتت معه، وذلك من أجل الضغط علي أسرتها للموافقة علي فسخ خطبتها، وقبول ارتباطها بالشخص الذي هربت معه.

وبالعرض على مدير أمن بورسعيد أمر بتوجيه مأمورية إلى مدينة المنزلة بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية لاستعادة الفتاة عقب تحديد مكانها بالمدينة .



وعقب تمكن أجهزة البحث الجنائي من تحديد مكان تواجدها بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية تم الوصول لها واستعادتها .

واكدت الفتاة أن سبب تواجدها بالمنزل جاء بارادتها دون تعرضها للخطف وأنها أقدمت على ذلك للضغط على اسرتها بفسخ خطوبتها وتزويجها من تحت

تحرر محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق والنظر فى أمر الفتاة