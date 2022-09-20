توقيع عقد اتفاق لإنهاء الخلاف بين ناديي المصري وغزل بورسعيد

وقع منذ قليل كامل ابوعلى رئيس مجلس إدارة النادى المصرى و علاء عنبر رئيس مجلس إدارة نادى غزل بورسعيد عقد اتفاق إنهاء الخلاف بين الناديين والذى انفرد “صدى البلد” بنشر تفاصيله ظهر اليوم.

ابوعلى وعنبر يوقعان عقد اتفاق لإنهاء مشكلتى المصرى و غزل بورسعيد

جاء توقع عقد الاتفاق بحضور نائبي مجلس إدارة المصرى رحب عبد القادر و الحسيني ابو قمر و عضو المجلس ياسر سالم و اللواء محسن شتا مستشار النادى للشؤون الإدارية من جانب المصرى ومن جانب غزل بورسعيد حضر احمد الغزاوى نائب الرئيس و ابراهيم فاروق امين الصندوق وخالد محمود عضو المجلس والمستشارين القانونين الناديين.

ابوعلى وعنبر يوقعان عقد اتفاق لإنهاء مشكلتى المصرى و غزل بورسعيد



كان كامل أبوعلى رئيس مجلس إدارة النادى المصرى نجح اليوم فى إنهاء مشكلة النادى ونادى غزل بورسعيد عقب صراع قضائى دام لعدة سنوات بين الغزل ومجلس المصرى السابق .

ابوعلى وعنبر يوقعان عقد اتفاق لإنهاء مشكلتى المصرى و غزل بورسعيد



كانت مجالس إدارات النادى المصرى السابق فشلت فى حل أزمة نادى غزل بورسعيد والتى استولى المجلس السابق على أرض نادى الغزل بناء استغلال قرار صادر من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد دون اللجوء للطرق الإدارية السليمة فى تنفيذ القرار مما دفع الغزل للطعن على القرار والغاءه ومطالبة النادى المصرى بالتعويضات عما تسبب فيه من الفئات وإهدار مال عام و الاستيلاء عليه .

ابوعلى وعنبر يوقعان عقد اتفاق لإنهاء مشكلتى المصرى و غزل بورسعيد

وقدرت التلفيات بناء على لجنة شكلها محافظ بورسعيد بـ ١٠ ملايين جنيه بالإضافة إلى ٣.٥ مليون جنيه متعلقات و اثاث وأدوات وغيرها تم الاستيلاء عليها مما دفع غزل بورسعيد لرفع دعوى قضائية بتعويض ٢٠ مليون جنيه.

ابوعلى وعنبر يوقعان عقد اتفاق لإنهاء مشكلتى المصرى و غزل بورسعيد

ومع تصاعد الأزمة مع المجالس السابقة للنادى المصرى حصل غزل بورسعيد على حكم قضائى بوقف الأعمال نهائيا وتسليم الأرض لنادى غزل بورسعيد .

ابوعلى وعنبر يوقعان عقد اتفاق لإنهاء مشكلتى المصرى و غزل بورسعيد

واستمر الصراع بين مجلسي اقدم أندية بورسعيد و مصر العمالية وبين النادى المصرى حتى حصل الغزل على حكم ضد وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى بالزامه بتنفيذ الأحكام الصادرة لنادى الغزل .

ابوعلى وعنبر يوقعان عقد اتفاق لإنهاء مشكلتى المصرى و غزل بورسعيد

وتدخل وزير قطاع الأعمال بخطاب رسمى يطالب محافظ بورسعيد بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح غزل بورسعيد فجاء رد المحافظ اللواء عادل الغضبان بأنه يجرى حاليا فك الاشتباك بين الطرفين وأنه تم تشكيل لجنة لحصر الأعمال التى نفذها مجلس المصرى السابق على أرض غزل بورسعيد وتحديد قيمتها .

ابوعلى وعنبر يوقعان عقد اتفاق لإنهاء مشكلتى المصرى و غزل بورسعيد



وخلال لقاء ودى اليوم بأحد الفنادق الكبرى فى بورسعيد نجح كامل أبوعلى ومجلسى إدارة النادى المصرى و غزل بورسعيد بحضور المستشارين القانونيين الناديين فى إنهاء الأزمة و التوصل لحل يرضى الطرفين و يحافظ على مكتسبات الناديين دون انتقاص من حقوق أحدهما .

ابوعلى وعنبر يوقعان عقد اتفاق لإنهاء مشكلتى المصرى و غزل بورسعيد

واسفرت الاجتماع عن إعادة تأسيس المبنى الاجتماعى لنادى غزل بورسعيد وكذا إعادة ٨ محلات بسور النادى لنادى الغزل من إجمالى ٢٠ محل إنشاءها المصرى وتقاسم عائد ابراج المحمول بين الناديين والسماح لنادى الغزل بممارسة أنشطته الرياضية على ملاعب النادى الاجتماعى المصرى بالتنسيق مع الإدارة الحالية للنادى وفق خطط وجداول يتم وضعها بين الطرفين .

هذا بالإضافة إلى تحمل كامل ابوعلى مبلغ مالى من أمواله الشخصية لما يتعلق بالرسوم القضائية التى تكبدتها الشركة القابضة خلال فترة الدعاوى القضائية لإنهاء وإزالة أي خلاف أو احكام بين الناديين.

ابوعلى وعنبر يوقعان عقد اتفاق لإنهاء مشكلتى المصرى و غزل بورسعيد

لينجح كامل ابوعلى فى إسدال الستار على أزمة المصرى و غزل بورسعيد التى استمرت مايقرب من ٨ سنوات فشلت المجالس السابقة للنادى المصرى فى حلها .