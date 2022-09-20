عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: فخور بانطلاق كبرى المشروعات القومية من بورسعيد

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل مساعد رئيس مجلس الوزراء

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اللواء هشام السودانى مساعد رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية ببورسعيد والمرور عليها،  وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، و بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية،  والدكتور خالد صبري عميد كلية طب بورسعيد،  والدكتور محمد الجوهري ممثل جامعة بورسعيد،  وعدد من الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة مساعد رئيس مجلس الوزراء، واستعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات القومية خلال الآونة الأخيرة،  مؤكدا ان بورسعيد شهدت كم كبير من أعمال التنمية،  وتعد المحافظة الأولى في تتفيذ المشروعات القومية ومتابعتها،  فضلا عن تنفيذ مشروعات إضافية لمشروعات الخطة الاستثمارية،  و مشروعات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لافتا ان نجاح المحافظة في تنفيذ كبرى المشروعات يأتي نتيجة تضافر كافة الجهود والتعاون المثمر بين كافة الأجهزة والقطاعات في محافظة بورسعيد.

صحة بورسعيد تستعد لانطلاق حملة طرق الأبواب للقاحات كورونا

تموين بورسعيد يبدأ تفعيل كارت التفتيش حول مخالفات المخابز

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بانطلاق كبرى المشروعات القومية من بورسعيد، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على المشروعات القومية التنموية والخدمية ببورسعيد وعلى رأسها مشروعات التأمين الصحي الشامل و التحول الرقمي،  واللذان ساهما في أحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة،  لافتا إلى أن التعاون والتنسيق الدائم بين كافة الجهات ببورسعيد ساهم في سرعة إنجاز المشروعات الجديدة و تنفيذها على أعلى مستوى.

بورسعيد محافظ بورسعيد الخطة الاستثمارية مجلس الوزراء المشروعات القومية رئيس مجلس الوزراء محافظة بورسعيد التحول الرقمي رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

بكاء على الهواء..وفاء عامر عن مشهد محمد رمضان: مفهمتش الكلمة اللي اتقالت

قرارات جديدة .. وزير التعليم يكشف ملامح العام الدراسي الجديد 2022-2023

زيادة الإيجار القديم 15% بعد 6 شهور.. وطرد المستأجر في هذا الموعد

الجنيه والدولار.. سيناريوهات متوقعة لأسعار العملات خلال 72 ساعة

بث مباشر.. إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2022 لطلاب العلمي والأدبي

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

ترشيحاتنا

أبوعلي ينجح في إنهاء مشكلة غزل بورسعيد والمصري بعد صراع قضائي.. تفاصيل

قوة الدولار تقصف الذهب وترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي غدًا

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

طالع ولا نازل.. كم سيصل سعر كيلو الأرز خلال الأيام القادمة ؟

تعليمات عاجلة لـ المدارس الحكومية والخاصة استعدادا لـ بدء الدراسة أول أكتوبر

شخص بارد.. موجه فيزياء: ابني يستحق يسقط في الثانوية العامة ومش عارف نجح إزاي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير ضجة في أحدث جلسة تصوير| شاهد

انتصار : الكلام عن حقوق المرأة قلب الرجالة علينا .. وربنا والكون كله فى صفنا

أبرزها الشطة والصلصة| 7 أطعمة لا تضعها في الميكرويف نهائيا

طبيب المشاهير يكشف عن مشروب سحري لتخسيس الأطفال وزيادة تركيزهم

فيديو

حادث عبارة بني سويف.. تحقيقات النيابة تكشف عن مفاجأة| فيديو جراف

انتصار : الكلام عن حقوق المرأة قلب الرجالة علينا .. وربنا والكون كله فى صفنا

تغزل فيها .. سعودي يعشق مصر والمصريين.. فماذا قال/فيديو جراف

مصر الأولى على مستوى العالم.. الصحة تضع معايير الولادة القيصرية وتحذر الأطباء|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ