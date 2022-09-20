محافظ بورسعيد يشدد على أهمية دور الجامعة في بناء الشباب

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أهمية دور جامعة بورسعيد وكلياتها المتخصصة في مسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة.



وشدد محافظ بورسعيد على أهمية دور الجامعة في بناء الشباب المؤهل، للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد بالدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة بمقر ديوان المحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الجامعة بما تمتلكه من إمكانيات علمية رفيعة المستوى وذخيرة شبابية قوية وواعدة، باتت مؤهلة حاليا للمساهمة في ترسيخ مكانة بورسعيد الاقتصادية والاجتماعية المميزة.

واضاف بأن جامعة بورسعيد كان لها دور كبير فى تقديم الدعم والمشاركة خلال الاحداث المهمة التى تمر بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة فى التوعية بالمشروعات القومية التى تشهدها بورسعيد خلال المرحلة الحالية، معربا عن فخره بالإنجازات التى تحققها جامعة بورسعيد فى المجال العلمى، ووجود قامات علمية متميزة تمثل إضافة للجامعة وتاريخها.