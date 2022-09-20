المائدة المستديرة تشهد أول اجتماعات لمجلس المصري في بورسعيد برئاسة أبو علي

شهد المقر الإدارة الجديد لمجلس إدارة النادي المصري بمحافظة بورسعيد أولى اجتماعات المجلس برئاسة كامل أبو علي في أول اجتماع رسمي منذ انتهاء الجمعية العمومية واعتماد اللجنة الأوليمبية للمجلس .

كانت الفترة السابقة شهدت العديد من الاجتماعات بين رئيس النادى و الاعضاء عبر تقنية الزوم نظرا لانشغاله بالتجهيز لمشروع الحلم المتمثل فى إنشاء استاد و مشروع سياحى يكون دعم أساسي لتوفير الاحتياجات المادية دون تعثر .

وكان ابو على حرص على السفر إلي المانيا لوضع التصور الكامل للمشروع مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى تلك المجالات.

وتضمن اللقاء الأول لرئيس النادى بمجلسه منذ آخر لقاء كان بالقاهرة اعلنهم وقتها فريق عمله الذي سيعمل معه خلال السنوات المقبلة العديد من القرارات شهدتها المائدة المستديرة التى ضمت أعضاء المجلس ومستشار النادى للشؤون الإدارية و المدير التنفيذي .

وجاءت اولى القرارات متضمنة الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تأسيس شركة المصري للاستثمار الرياضي.

كما ضمت القرارات الموافقة على تشكيل قطاع الناشئين والبراعم ، مع تكليف المدير الرياضي للنادي، الكابتن عبد الله درويش لاختيار العناصر الفعالة من اللاعبين المتميزين بقطاع الناشئين ليكونوا نواة للفريق الأوليمبي للنادي المصري بالشكل الذي يدعم الفريق الأول للكرة بالنادي خلال السنوات القادمة ، مع توفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية بالقطاع.

وكلف مجلس الإدارة أعضاء المجلس أحمد عصام شعبان والدكتور أحمد الطحان والدكتور محمد موسى للإشراف على قطاع الناشئين.

واستعرض المجلس خلال الجلسة اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم : الثنائي الجزائري عبد الرحيم دغموم وعماد الدين بوبكر ، مروان حمدي ، النيجيري أنتوني أُكبوتو ، حسين السيد ، عمرو السعداوي ، محمد دبش ، الكاميروني فرانك ايتوجا ، الحارس محمود جاد.

وقرر مجلس الإدارة مخاطبة الجهة الإدارية لتشكيل لجنة لمراجعة العضويات العاملة بالنادي.

كما جاء قرار المجلس بإعادة النظر في الإجراءات اللازمة لتغيير لائحة النظام الأساسي للنادي ، وكذا تعديل اللائحة المالية على أن يتم العرض على المجلس في جلسته المقبلة للبدء في إجراءات دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لبحث هذا الأمر.