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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقائه رئيس النادي المصري.. محافظ بورسعيد يشيد بالصفقات الأخيرة

محافظ بورسعيد يلتقي
محافظ بورسعيد يلتقي بكامل ابوعلى بعد الفوز برئاسة المصرى

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، لمناقشة استعدادات الفريق الأول لكرة القدم للموسم الكروي الجديد، وخطة مجلس الإدارة للنادي المرحلة المقبلة بمختلف المجالات الرياضية والإنشائية والاجتماعية.

خلال لقاءه الاول بكامل ابوعلى بعد الفوز برئاسة المصرى محافظ بورسعيد يشيد بالصفقات الاخيرة

وأشاد المحافظ بالصفقات الأخيرة التي عقدها مجلس الإدارة، برئاسة كامل أبو علي، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالموسم المقبل، لتحقيق أحلام وطموحات جماهير النادي العظيمة، ومؤكدًا على أن جماهير بورسعيد المخلصة والوفية لناديها تستحق كل خير وجهد من أجل إسعادهم خلال الفترة المقبلة.

خلال لقاءه الاول بكامل ابوعلى بعد الفوز برئاسة المصرى محافظ بورسعيد يشيد بالصفقات الاخيرة

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وأكد محافظ بورسعيد بان الكل يعمل علي قلب رجل واحد   خلال الفترة المقبلة، من أجل وضع النادي المصري في مكانته الطبيعية كأحد أعرق وأقدم الأندية الشعبية ليس فقط محليًا ولكن أيضًا على مستوى القارة الأفريقية، مُعربًا عن ثقته في المجلس الحالي لتحقيق التنمية والتطور المنشود رياضيًا واجتماعيًا وإنشائيًا.

خلال لقاءه الاول بكامل ابوعلى بعد الفوز برئاسة المصرى محافظ بورسعيد يشيد بالصفقات الاخيرة
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