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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يستعرض موقف المباني المخصصة لطلاب بورسعيد بمحافظات القاهرة والسويس والاسماعيلية

الغضبان يستعرض موقف
الغضبان يستعرض موقف المباني لطلاب بورسعيد بالمحافظات

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم الأحد، اجتماعا،  للوقوف على موقف مباني طلاب بورسعيد  بمحافظات (القاهرة والسويس والاسماعيلية)، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، ومسئولي مديرية  الاسكان و الشئون القانونية والإدارة المالية والمشروعات والأملاك والحوكمة والعميد محمد زمزم.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول موقف مباني بورسعيد المخصصة لتسكين الطلاب المغتربين في محافظات القاهرة والسويس والإسماعيلية، وشهد المحافظ نماذج من صور العمارات للوقوف على مدى كفاءتها وحاجتها لأعمال التطوير.

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ووجه محافظ بورسعيد، برفع كفاءة وتطوير المباني المخصصة للطلاب من أبناء بورسعيد في المحافظات على أعلى مستوى،  ووضع تصميم مميز للمباني،  مع رفع كفاءة جميع الخدمات بداخلها،  مشددا على التنسيق بين الجهات المختصة بالعمل والالتزام بخطة زمنية محددة.

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