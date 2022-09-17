ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة I EVOLI FAST

شهدت موانئ شرق وغرب بورسعيد نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول السفن والحاويات المناولة حيث استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة I EVOLI FAST.



هذا وترفع السفينة التى استقبلها ميناء غرب بورسعيد علم ايطاليا ويبلغ طولها ١١٩ متراً بغاطس ٧ أمتار وتصل الحمولة الكلية للسفينة ٤٨٩١طن ، حيث تتم عمليات الشحن وتحميل 3 آلاف طن صودا كاوية.



وقد اتخذت إدارة ميناء غرب بورسعيد جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتي انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانيء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.