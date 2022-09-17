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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريبور بورسعيد خالي من الطلاب.. حملات مستمرة لغلق السناتر في حي شرق

فريبور بورسعيد خالية
فريبور بورسعيد خالية من الطلاب

شهد مبني الفريبور الشهير بمحافظة بورسعيد والمعروف بمقر سناتر الدروس الخصوصية حملة مكبرة مشتركة من الأجهزة التنفيذية و التعليمية بالمحافظة بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد . 

فريبور بورسعيد خالية من الطلاب وحظر تجوال عل. السناتر بلجنة تنفيذية تعليمية 

وسادت المنطقة المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس حالة من الهدوء التام بعد أن كانت مكتظة بمئات الطلبة و الطالبات يوميا انتظارا لتلقي دروسهم فى مختلف المواد بمراكز الدروس الخصوصية بتلك المبنى الشهير بحى الشرق فى محافظة بورسعيد 

فريبور بورسعيد خالية من الطلاب وحظر تجوال عل. السناتر بلجنة تنفيذية تعليمية 

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الفترة الحالية  تشهد المزيد من الحملات المكثفة لإغلاق سناتر الدروس الخصوصية بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد،  وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية واستغلال الطلاب وأولياء الأمور، و لتحقيق  انضباط العملية التعليمية والتزام الطلاب بالحضور في المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

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فريبور بورسعيد خالية من الطلاب وحظر تجوال عل. السناتر بلجنة تنفيذية تعليمية 

حيث قامت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق بحملة مكبرة، لغلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية بنطاق الحى ، وبمشاركة لجنة المتابعة المركزية بمديرية التربية والتعليم وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ( ٣) سناتر للدروس الخصوصية بنطاق الحى الكائنة في  شارع رمسيس وحافظ ابراهيم دور اول، شارع أوجيني والجمهورية دور تاني، شارع الثلاثيني والمشرق دور تاني، وتم مصادرة جميع المنقولات الموجودة داخل السناتر  (دسكات/ كراسي/  شاشات/ كمبيوترات/ ماكينات تصوير) وتم إيداعها بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

فريبور بورسعيد خالية من الطلاب وغلق السناتر 
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