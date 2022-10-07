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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعاون أكاديمي بين جامعة بورسعيد وستراثكلايد البريطانية

رئيس جامعة بورسعيد
رئيس جامعة بورسعيد يستقبل استاذ المنشأة البحرية بجامعة ستراث

استقبل الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد بمقر جامعة بورسعيد البروفيسور اركان اوتراكوس استاذ المنشأت البحرية والطاقات المتجددة بجامعة ستراثكلايد بالمملكة المتحدة الذي يزور الجامعة، في زيارة رسمية لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين في مجال البحث العلمي والاكاديمي .


تتعاون جامعة بورسعيد مع جامعة ستراثكلايد حاليا في بعض المشاريع البحثية القائمة بدعم من صندوق العلوم والتكنولوجيا المصري ونظيرة الانجليزي نيوتن مشرفة والمجلس الثقافي البريطاني. 

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حضر اللقاء الدكتور إسلام امين استاذ الهيدروديناميكا البحرية بجامعة بورسعيد والمنسق للمشاريع البحثية بين الجامعتين وكلا من الدكتور محمد السقا والدكتورة اسماء راضي من قسم ميكانيكا بالجامعة واعضاء الفريق البحثي من الجانب المصري.

واستهل اللقاء الدكتور أيمن محمد إبراهيم بعرض محتوي تعريفي عن جامعة بورسعيد وامكانيتها العلمية والاكاديمية والعملية. 

تبعه البروفيسور اركان اوتراكوس في تقديم نبذه عن جامعة استراثكليد ودور مركزه البحثي PeriDynamics Research Centre ولمشاريعه البحثية القائمة. 

ثم تبادل الطرفان مناقشات مثمرة عن كيفية تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين في القريب العاجل.

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