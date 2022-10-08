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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقطت من الموتوسيكل وأصيبت بنزيف بالمخ.. ومفرمة لحوم تؤذي جزار فى بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت محافظة بورسعيد على مدار الساعات القليلة السابقة حادثين احدهما لسيدة سقطت من خلف زوجها على دراجة بخارية فأصيبت بنزيف فى المخ و الاخر بجوار فقد اصبعيه بماكينة فرم لحوم . 

 

اشتباه بنزيف بالمخ وجروح متفرقة بجسم فتاة 
 

كانت مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل استقبلت المصابة ..ج. ال. م. ع.  التى تبلغ من العمر  25 عام وذلك  بادعاء سقوط من على دراجة بخارية أمام بنزيمة الغاز بمنطقة الـ 5000 بنطاق حى الزهور  


وتبين أن المصابة تعانى من اشتباه نزيف بالمخ وجروح متفرقة بالجسم فتم تقديم كافة الإسعافات الأولية لها ووضعها تحت الملاحظة 

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جزار يصاب نتيجة عمله على مفرمة اللحوم 

 

كما استقبلت مستشفى عطاء التخصصي بحى المناخ فى بورسعيد المصاب ح.. م.. ح.... ويبلغ من العمر 20 عام  يعمل بمحل جزارة خلف العلاج الطبيعي بادعاء إصابة من جسم صلب (مفرمة لحمة)

 وتبين أن المصاب يعانى من وجود جرح قطعي بالإصبع الأوسط بطول حوالى ٣سم وجرح آخر بإصبع السبابة بطول حوالى ٢سم باليد اليسرى وتم تقديم كافة الإسعافات الأولية  وضع تحت الرعاية الطبية 

 

تم إخطار اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد بالواقعتين لمباشرة التحقيقات و الوقوف على أسباب الحادثين وإخطار النيابة العامة . 

 

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