بعد تعثر ضم مارسينه .. الأهلي يتجه لتأجيل صفقاته إلى يناير

قال الإعلامي محمد فاروق أن النية تتجه لدى مجلس إدارة النادي الأهلي إلى غلق ملف التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تعثر المفاوضات مع البرازيلي مارسينهو لاعب كاواساكي الياباني.

وأكد فاروق عبر برنامجه البريمو على قناة Ten : قرار إدارة النادي الأهلي يأتى بالاتفاق مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفني ، لحين تقييم الموقف حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكمل : ويتجه القرار داخل القلعة الحمراء لتأجيل صفقة اللاعب الأجنبى تحت السن، إلى انتقالات يناير حتى يكون هناك متسع من الوقت لتقييم الأمور".

ويلتقى اليوم الأحد الأهلي مع الاتحاد المنستيرى التونسى فى الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الذهاب لدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيري على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة اليوم الأحد.

ويعد مركب مصطفى بن جنات هو الملعب الرئيسي لفريق الاتحاد المنستيري، كما سبق له استضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالي 20 ألف متفرج.