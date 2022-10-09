يسرا اللوزى تشارك جمهورها بـ صورة من كواليس فيلم المحكمة

شاركت الفنانة يسرا اللوزى ، متابعيها بـ صورة لها من كواليس فيلم المحكمة ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت يسرا اللوزى قائلا “ من كواليس فيلم المحكمة ”.

يذكر أن تصدرت الفنانة يسرا اللوزي قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب الخلط بينها في صورة وبين الفنانة أروي جودة.



وعلق رواد السوشيال ميديا علي الخلط بين كل من يسرا اللوزي وأروي جودة، وأنه يوجد اختلاف في شكلهما، ولا يوجد إمكانية للخلط بينهما، وجاءت التعليقات عبر “تويتر”، كالاتي:



وتتميز الفنانة يسرا اللوزي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بانوثتها و اناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.