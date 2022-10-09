إعلام الأزهر تنظم مؤتمرًا دوليًّا بالتعاون مع جامعة بحرينية حول تحديات الثورة الرقمية

تعقد كلية الإعلام بجامعة الأزهر مؤتمرًا دوليًّا بعنوان: «الإعلام وتحديات الثورة الرقمية- الذكاء الاصطناعي والأشكال الصحفية الجديدة»، بالتعاون مع الجامعة الأهلية بمملكة البحرين؛ صرح بذلك الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، رئيس المؤتمر.

وأوضح عميد إعلام الازهر، أن المؤتمر الدولي تنطلق فاعلياته على مدار يومي: الأربعاء، والخميس ، 12 و 13 من أكتوبر الجاري 2022م عبر منصة "زووم"، مشيرًا إلى أن المؤتمر يقام برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الله بن يوسف الحواج، الرئيس المؤسس رئيس مجلس الأمناء بالجامعة الأهلية بالبحرين، وبرئاسة الدكتور منصور العالي، رئيس الجامعة الأهلية بمملكة البحرين، والدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

وصرح الدكتور إسماعيل نوري، عميد كلية الآداب الأسبق بالجامعة الأهلية منسق المؤتمر، أن المؤتمر الدولي الذي تنظمه كلية الإعلام جامعة الأزهر يحظى بمشاركة نخبة من أساتذة الإعلام على مستوى مصر والوطن العربي، في خطوة جادة لدعم أواصر التعاون العلمي بين مصر وأشقائها من الدول العربية، مضيفًا أن فكرة المؤتمر تنطلق من واقع الإعلام الرقمي الذي بات يشكل تحديات قوية متجاوزًا دور المؤسسات الرسمية، إضافة إلى تعدد التطبيقات ورخص التكلفة والانتشار السريع.

وتابع قائلًا: «إن المؤتمر يشكل خطوة جادة في صياغة إستراتيجية عربية، تهدف إلى تطوير العمل بالمؤسسات الصحفية؛ اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بصياغة المحتوى الإعلامي، مشيرًا أننا أصبحنا في فترة إعلام ما بعد كوفيد ١٩ في حاجة إلى استحداث طرق وأساليب مبتكرة في تقديم المحتوى الإعلامي للجمهور.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين في مجال الإعلام والصحافة من عدد من الجامعات العربية كما يترأس الدكتور أحمد زارع، الوكيل الأسبق لكلية الإعلام جامعة الازهر والدكتور حسن الصيفي، أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة الأزهر، جلستين علميتين من جلسات المؤتمر، هذا وتم توجيه الدعوة إلى الباحثين والمهنيين في مجال الإعلام في مصر والوطن العربي لحضور المؤتمر عبر منصة "زووم" .