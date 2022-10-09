عاجل
محاضرة للمصرى للدراسات غدا حول المناخ والتنمية استعدادا لـ COP27 تحرير 1998 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة الصحف الكويتية اليوم.. "جسر القرم" يعمق نكسات روسيا وبداية جديدة لأوكرانيا.. عشرات القتلى في قصف زابوريجيا النووية.. وفاوتشي يحذر من متحور جديد لـ كورونا في الشتاء الرياضة: مستمرون في تكثيف التوعية بالتغير المُناخي لدى الشباب والنشء ضمن «حياة كريمة».. محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الوحدات والمراكز الصحية بالقرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إعلام الأزهر تنظم مؤتمرًا دوليًّا بالتعاون مع جامعة بحرينية حول تحديات الثورة الرقمية

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

تعقد كلية الإعلام بجامعة الأزهر مؤتمرًا دوليًّا بعنوان: «الإعلام وتحديات الثورة الرقمية- الذكاء الاصطناعي والأشكال الصحفية الجديدة»، بالتعاون مع الجامعة الأهلية بمملكة البحرين؛ صرح بذلك الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، رئيس المؤتمر.

وأوضح عميد إعلام الازهر، أن المؤتمر الدولي تنطلق فاعلياته على مدار يومي:  الأربعاء، والخميس ، 12 و 13  من أكتوبر الجاري 2022م عبر منصة "زووم"، مشيرًا إلى أن المؤتمر يقام برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الله بن يوسف الحواج، الرئيس المؤسس رئيس مجلس الأمناء بالجامعة الأهلية بالبحرين، وبرئاسة الدكتور منصور العالي، رئيس الجامعة الأهلية بمملكة البحرين، والدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام بنين جامعة الأزهر بالقاهرة. 

وصرح الدكتور إسماعيل نوري، عميد كلية الآداب الأسبق بالجامعة الأهلية منسق المؤتمر، أن المؤتمر الدولي الذي تنظمه كلية الإعلام جامعة الأزهر يحظى بمشاركة نخبة من أساتذة الإعلام على مستوى مصر والوطن العربي، في خطوة جادة لدعم أواصر التعاون العلمي بين مصر وأشقائها من الدول العربية، مضيفًا أن فكرة المؤتمر تنطلق من واقع الإعلام الرقمي الذي بات يشكل تحديات قوية متجاوزًا دور المؤسسات الرسمية، إضافة إلى تعدد التطبيقات ورخص التكلفة والانتشار السريع.

وتابع قائلًا: «إن المؤتمر يشكل خطوة جادة في صياغة إستراتيجية عربية، تهدف إلى تطوير العمل بالمؤسسات الصحفية؛ اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بصياغة المحتوى الإعلامي، مشيرًا أننا أصبحنا في فترة إعلام ما بعد كوفيد ١٩ في حاجة إلى استحداث طرق وأساليب مبتكرة في تقديم المحتوى الإعلامي للجمهور.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين في مجال الإعلام والصحافة من عدد من الجامعات العربية كما يترأس الدكتور أحمد زارع، الوكيل الأسبق لكلية الإعلام جامعة الازهر والدكتور حسن الصيفي، أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة الأزهر، جلستين علميتين من جلسات المؤتمر، هذا وتم توجيه الدعوة إلى الباحثين والمهنيين في مجال الإعلام في مصر والوطن العربي لحضور المؤتمر عبر منصة "زووم" .

كلية الإعلام بجامعة الأزهر الجامعة الأهلية بمملكة البحرين البحرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاب أجلها.. أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

جبروت امرأة..استخرجت شهادة وفاة لزوجها وصرفت معاش أرملة

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

تحرك 45 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

أستاذ فلك: لا سلطة لأي دولة على الفضاء ويحظر فيه استخدام أسلحة نووية

بـ 3 مليارات دولار.. صفقة أمريكية لمنح الكويت صواريخ أرض جو ومنظومة دفاعية

تراجع سعر الحديد 135 جنيها للطن وانخفاض مواد البناء| تفاصيل وأرقام

لبحث تطورات الملف الليبي.. وزير خارجية اليونان يصل القاهرة للقاء سامح شكري  

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا.. تعرف عليها

في أول أسبوع لتطبيق المواعيد الشتوية.. غلق 397 منشأة مخالفة بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع بدء حملة شلل الأطفال.. كوارث غير متوقعة لعدم تناولها

أم أمريكية تثير الجدل بإزالة شعر وجه طفلتها بالشمع..شاهد

جاب أجلها.. أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

سفينة تيتانيك تتحول إلى «نطاطة» للأطفال .. فيديو

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ