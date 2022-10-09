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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لبحث تطورات الملف الليبي.. وزير خارجية اليونان يصل القاهرة للقاء سامح شكري  

نيكوس ديندياس وزير
نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان ، في زيارة للبلاد يعقد خلالها جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره سامح شكري وزير الخارجية .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار ، إن نيكوس ديندياس وزير الخارجية اليوناني وصل على طائرة خاصة ، وتم استقباله باستراحة كبار الزوار بالمطار وإنهاء إجراءات وصوله ، وكان في استقباله بالمطار سفير اليونان بالقاهرة وإدارة المراسم بالخارجية .

وكان "ديندياس" قد كتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ، إن مباحثاته مع شكرى ستركز على العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع فى الملف الليبيى وقضايا منطقة الشرق الأوسط .

وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ، قد أعلن أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى للوزيرين لإعلان تفاصيل المباحثات التى ستجرى .

مطار القاهرة وزير خارجية اليونان سامح شكري وزير الخارجية

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لبحث تطورات الملف الليبي.. وزير خارجية اليونان يصل القاهرة للقاء سامح شكري  

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