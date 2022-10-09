لبحث تطورات الملف الليبي.. وزير خارجية اليونان يصل القاهرة للقاء سامح شكري  

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان ، في زيارة للبلاد يعقد خلالها جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره سامح شكري وزير الخارجية .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار ، إن نيكوس ديندياس وزير الخارجية اليوناني وصل على طائرة خاصة ، وتم استقباله باستراحة كبار الزوار بالمطار وإنهاء إجراءات وصوله ، وكان في استقباله بالمطار سفير اليونان بالقاهرة وإدارة المراسم بالخارجية .

وكان "ديندياس" قد كتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ، إن مباحثاته مع شكرى ستركز على العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع فى الملف الليبيى وقضايا منطقة الشرق الأوسط .

وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ، قد أعلن أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى للوزيرين لإعلان تفاصيل المباحثات التى ستجرى .