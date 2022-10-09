بعثة الأهلي تتجه إلى ملعب «بن جنات» استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة في سوسة منذ قليل في طريقها إلى المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير لخوض مباراة الاتحاد المنستيري.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد المنستيري في الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت تونس، «الرابعة بتوقيت القاهرة» في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني محاضرة بالفيديو اليوم مع اللاعبين داخل فندق الإقامة وقبل التحرك إلى ملعب المباراة للتأكيد على الجوانب الفنية والخططية والتي تدرب عليها اللاعبون في القاهرة وتونس والتي يرغب كولر في تنفيذها خلال المباراة.

وأدى الأهلي مرانه الختامي أمس على ملعب المباراة وقبل انطلاق المران عقد كولر محاضرة نظرية مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الأهلي فقرات متنوعة من التدريبات في ختام استعداداته لمواجهة الاتحاد المنستيري، حيث بدأ بتدريبات إحماء ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات تحت إشراف ميشيل يانكون قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة.