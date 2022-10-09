عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الأهلي تتجه إلى ملعب «بن جنات» استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري

الأهلي
الأهلي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة في سوسة منذ قليل في طريقها إلى المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير لخوض مباراة الاتحاد المنستيري.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد المنستيري في الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت تونس، «الرابعة بتوقيت القاهرة» في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني محاضرة بالفيديو اليوم مع اللاعبين داخل فندق الإقامة وقبل التحرك إلى ملعب المباراة للتأكيد على الجوانب الفنية والخططية والتي تدرب عليها اللاعبون في القاهرة وتونس والتي يرغب كولر في تنفيذها خلال المباراة.

وأدى الأهلي مرانه الختامي أمس على ملعب المباراة وقبل انطلاق المران عقد كولر محاضرة نظرية مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الأهلي فقرات متنوعة من التدريبات في ختام استعداداته لمواجهة الاتحاد المنستيري، حيث بدأ بتدريبات إحماء ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات تحت إشراف ميشيل يانكون قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

بذقن بيضاء وتيشيرت.. شاهد| أول ظهور لسائق سيارة السويس أمام المحكمة

طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات

محامي المتهم يفجر مفاجأة في محاكمة سائق السويس: باب العربية كان بايظ

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

تحرك 45 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

من وصول الضيوف حتى المغادرة..رئيس الوزراء يتابع ترتيبات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 

فيديو صادم.. القبض على عاملات تخويف الأطفال داخل الحضانة بولاية ميسيسيبي الأمريكية

صراع القمة والوسط.. موعد مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بعد القبض عليه| جمهور السوشيال ميديا يهاجم ياسمين عز لدفاعها عن زوج عروس الإسماعيلية

كبروا بسرعة.. 10 صور تكشف عن ملامح بنات شيرين عبد الوهاب

في ذكرى ميلاده.. كيف خذل توفيق الحكيم والده ليصبح أحد رواد الرواية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأغنية حزينة.. وفاء قمر تودع هيثم محمد بعد طلاقهما

اللي يجي عليا ميكسبش.. شاهد| صور أثارت الجدل لـ شيرين بعد تصريحاتها

بالحجاب.. هايدي موسى تتألق في أحدث ظهور

حبسني في شقة أخوه.. ماذا حدث لـ عروس الإسماعيلية في 240 يوم زواج؟

فيديو

أنا معتزلتش.. ميار الببلاوي تستنجد بنقيب الممثلين ضد شخص يمنعها من العمل

تصريحات غريبة وعيد ميلاد.. شيرين في حفل ضخم بحضور والدتها وابنتيها| فيديو

سامحته بعد واقعة الكوافير.. عروس الإسماعيلية تشكو زوجها للشرطة بعد تكرار ضربها

للبرد والسعال.. انتبه أدوية موجودة في منزلك تسبب التسمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ