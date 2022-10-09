بشرى للمصريين.. وزير التموين: زيادة دعم الخبز وثبات سعر الرغيف

دعم الخبز.. أدت الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، إلى مشكلة كبيرة تواجه جميع الدول على مستوى الأمن الغذائي، وأصبحت الحكومات تعاني بشدة من تدبير احتياجاتها المحلية من السلع الأساسية الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، الذي شهد ارتفاعًا قياسيًا وغيرُ مسبوقٍ، وهو ما انعكس على رغيف الخبز الذي يصل إلى المواطن البسيط.

وانعكست الأزمة على مصر، خاصة أنها تستورد 80% من احتياجاتها من القمح حسب تصريحات المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ما دفع الحكومة لتوسيع زراعة القمح، ليصبح إنتاج مصر حاليًا حوالي 10 ملايين طن.

زيادة تكلفة الخبز

وربطت بعض الأنباء الزيادة في أسعار القمح ومدخلات الإنتاج الأخرى، التي كلفت الدولة حوالي 24 مليار دولار، حسب تصريحات وزير التموين، اليوم، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، وجود زيادة في أسعار الخبز، إلا أن ذلك الأمر نفته الحكومة تمامًا وأكدت أنه رغم الارتفاع في تكاليف إنتاج الخبز وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، إلا أن دعم الخبز مستمر ولا نية لرفعه.

لا زيادة في سعر الخبز

وقطع وزير التموين الطريق على محاولات البعض للترويج بأن هناك تقليص لدعم الخبز، والذي جاء كأحد اشتراطات البنك الدولي على مصر، ضمن الاتفاقية المزمع توقيعها بين الطرفين، حيث أكد، من داخل مجلس النواب اليوم، أن ما يقدمه البنك الدولى برنامج للحفاظ على دعم الخبز المحلى.

وأكد وزير التموين أن دعم الخبز قد يصل إلى 73 مليار جنيه خلال هذا العام، مشددا على أنه على الرغم من ذلك لا زيادة في أسعار الخبز، مؤكدًا على استمرار قيمة رغيف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش.

وكشف الدكتور علي مصيلحي عن تفاصيل العرض المقدم من البنك الدولي، الذي أكد أنه مستعد لتمويل قرض تنموى على ١٨ سنة و٥ سنوات سماح ، والجزء الأول من القرض وهو ٣٨٥ مليون دولار تقريبا لشراء مليون طن قمح، مما يساهم فى عدم الضغط على احتياجات العملة الصعبة، لكن هذا لما يفرض معه البنك الدولي رفع الدعم عن الخبز.

وسيوجه الجزء الثانى من القرض لمشروع إنشاء الصوامع لزيادة القدرة التخزينية، للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي وتوفير الاقماح اللازمة للسوق المحلى.

زيادة دعم الخبز

وزف وزير التموين ، بشرى للمواطنين بشأن دعم كفاءة الخبز، حيث طالب أعضاء مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية لمناقشة آلية رفع كفاءة دعم الخبز.

ومن المقرر أن تشهد موازنة العام المالي المقبل 2023-2024، مخصصات جديدة لدعم السلع التموينية ودعم الخبز.

يذكر أن دعم الخبز في موازنة العام الحالي، قد بلغ 48 مليار دولار و 917 مليون جنيه، وهو الرقم المثبت في الموازنة التي أقرها مجلس النواب وبدأ تطبيقها مطلع يوليو الماضي، وشمل دعم دقيق المستودعات بنحو 2 مليار و 646 مليون جنيه.