طوابير.. أحمد موسى يعرض فيديو يرصد معاناة الفرنسيين في الحصول على الوقود

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يرصد زحاما كبيرا في فرنسا بسبب أزمة الوقود.

وتابع أحمد موسى خلال برنامج "على مسئولتيي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "الناس بتقف بـ 3 ساعات في فرنسا عشان الوقود، وأقصى حد مسموح به لكل مواطن من البنزين هو 30 لترا".

وأظهر الفيديو، امتداد الطوابير أمام محطات البنزين لأكثر من كيلو متر، وينتظر فيها الفرنسيون لساعات من أجل تزويد سيارتهم بالوقود في ظل خروج محطات كثيرة عن الخدمة، فيما وضعت محطات الحد الأدنى للتعبئة 30 لترا.

وتسبب الإضراب العمالي الذي نظمه أعضاء الكونفدرالية العامة للشغل في توتال إنرجيز، بسبب الأجور بالأساس، إلى تعطيل العمليات في مصفاتين ومنشأتي تخزين، كما تواجه مصفاتان للتكرير تابعتان لشركة إكسون موبيل مشكلات مماثلة منذ 20 سبتمبر.