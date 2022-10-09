هبة الأباصيري عن انضمام مها الصغير لـ«الستات مايعرفوش يكدبوا»: الشرع محلل 4

علقت الإعلامية هبة الأباصيري، على انضمام الإعلامية مها الصغير إلى برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا.

ونشرت هبة الأباصيري البوستر الرسمي للبرنامج عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وعلقت عليه: الشرع محلل 4.

مها الصغير تنضم لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا :



انضمت الإعلامية مها الصغير إلى مذيعات برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرا.

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادف يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين.



وتتنوع فقرات البرنامج بين الفقرات الخدمية التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كل المعلومات التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية، والاجتماعية، التي تناقش جميع الموضوعات المهمة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، فيما تهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف خلالها تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.

جدير بالذكر أن الإعلامية مها الصغير قدمت من قبل برامج اجتماعية مختلفة، من بينها it's show time وأجرت حوارات فنية مهمة، مع نجوم هوليوود، وكبار نجوم الفن والدراما في السينما العربية والعالمية.