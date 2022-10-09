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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإصلاح والنهضة: نؤيد إقامة الانتخابات بالنظام الفردي مع القائمة النسبية

هشام عبد العزيز رئيس
هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

كشف هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن رؤية الحزب، التي سيتم عرضها في الحوار الوطني، بخصوص قانون الانتخابات.

 

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وقال هشام عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج الأخبار، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، إن الحزب يري أن النظام الأمثل لقانون الانتخابات يجب أن يتم بإحدي طريقتين الأولي الانتخاب الفردى مع قائمة نسبية لأن هذا يعطى فرصة للأحزاب، أن تمثل بشكل حقيقى لأن القائمة المطلقة يكون فيها إهدار كبير للأصوات.

وتابع هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الطريق الثانى هو قائمة مغلقة محدودة بمحافظة لتمثيل الشباب والفئات المختلفة، مستدركا أن قانون  الانتخابات الحالي هو قانون جيد.

 مشكلة التمثيل الجغرافى

وأكمل هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مشكلة هذا القانون تتعلق بالتمثيل الجغرافى والأعداد الكبيرة في القوائم والمساحات التي يصعب تغطيتها لكثير من الأحزاب الموجودة في مصر.

في السياق نفسه أشار  رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن الحزب يؤيد إقامة الانتخابات بنظام "الفردي" مع القائمة النسبية.


 

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