استجابة لصدى البلد.. الشركة القابضة للكهرباء تنفذ مطالب أهالي قرية العزازي بالشرقية

في استجابة سريعة لما تم نشره في “صدى البلد “ تحت عنوان “ أهالي قرية العزازي بالشرقية يطالبون بتغيير محول كهرباء الصعايدة ” كلفت شركة القناه لتوزيع الكهرباء ، بتركيب مفتاح رئيسي ٦٣٠ A لمحول الصعايدة بالعزازى هندسة كهرباء الخطاره الذى كان يُعرِّض حياة سكان المنطقة لخطر الصعق بالكهرباء .



جاء ذلك بعد شكوى أهالى قرية العزازى - التابعة لمركز فاقوس - بمحافظة الشرقية من ضعف محول كهرباء الصعايدة المتواجد منذ ١٢سنة ويعمل على تشغيل ٣عزب كثافه سكنيه كبيره والكهرباء ضعيفة حرقت الأجهزة الكهربائية عندنا بسبب ان المحول مشغل مسافه أكتر من ١٠٠٠ متر ، وناشد المسئولين بمحافظة الشرقية ومسئولي الشركة القابضة لكهرباء مصر بسرعة حل المشكله و العمل على تغير هذا الحول رأفة بحال الأهالى .

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