بكرى من ذوي الهمم يناشد التضامن توفير فرصة عمل لإعانته على المعيشة

ناشد المواطن بكري مراد محمد عبد الحميد، المقيم بعزبة أم سعدون المجدوب، التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء بموقع "صدى البلد"، وزارة التضامن توفير وظيفة له ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوي الهمم.

وقال فى رسالته: «أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأحتاج الحصول على وظيفة تعيننى على الظروف المعيشية والصحية والتعليمية، حيث إننى متزوج ولدي أسرة مكونة من ثلاثة أفراد وليس لدى أي عمل أعيش منه أنا وأسرتى»، مطالبًا وزارة التضامن بالعمل على توفير فرصة عمل له ليستطيع توفير مصدر دخل له للإنفاق على أسرته وسداد الإيجار.

وأضاف: “أنا حاصل على شهادة الثانوية الفنية التجارية سنة 2000م وشهادة تأهيل من مكتب العمل بكفر صقر سنة 2001م، متزوج ولدي أسرة مكونة من ثلاثة أولاد فى مراحل التعليم المختلفة، وليس لدي أى عمل لكى أعيش منه أنا وأسرتى”.

وناشد المسئولين بوزارة التضامن، النظر في أمره، وتوفير فرصة عمل له ضمن نسبة الـ 5%، ليستطيع توفير مصدر دخل ثابت لإعانته على أعباء الحياة.

ويمكن التواصل مع القارئ من خلال رقم: 01282334679

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.