عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بكرى من ذوي الهمم يناشد التضامن توفير فرصة عمل لإعانته على المعيشة

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

ناشد المواطن بكري مراد محمد عبد الحميد، المقيم بعزبة أم سعدون المجدوب، التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء بموقع "صدى البلد"، وزارة التضامن توفير وظيفة له ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوي الهمم.

وقال فى رسالته: «أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأحتاج الحصول على وظيفة تعيننى على الظروف المعيشية والصحية والتعليمية، حيث إننى متزوج ولدي أسرة مكونة من ثلاثة أفراد وليس لدى أي عمل أعيش منه أنا وأسرتى»، مطالبًا وزارة التضامن بالعمل على توفير فرصة عمل له ليستطيع توفير مصدر دخل له للإنفاق على أسرته وسداد الإيجار.

وأضاف: “أنا حاصل على شهادة الثانوية الفنية التجارية سنة 2000م وشهادة تأهيل من مكتب العمل بكفر صقر سنة 2001م، متزوج ولدي أسرة مكونة من ثلاثة أولاد فى مراحل التعليم المختلفة، وليس لدي أى عمل لكى أعيش منه أنا وأسرتى”.

وناشد المسئولين بوزارة التضامن، النظر في أمره، وتوفير فرصة عمل له ضمن نسبة الـ 5%، ليستطيع توفير مصدر دخل ثابت لإعانته على أعباء الحياة.

ويمكن التواصل مع القارئ من خلال رقم: 01282334679

txt

سكان منطقة الهانوفيل يستغيثون من انتشار الكلاب المسعورة

txt

سكان الزاوية الحمراء يستغيثون من فوضي النباشين بشارع محمد صالح

txt

فوضى انتشار التوكتوك تزعج سكان شارع حسنين دسوقي في المعادي

اِقرأ أيضًا:
مواطنة من ذوي الهمم تناشد التضامن توفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5%.. صور

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ذوي الاحتياجات الخاصة محافظة الشرقية وزارة التضامن توفير فرصة عمل الظروف المعيشية الحصول على وظيفة من ذوى الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

وقعوا رسميا .. بالأسماء شوبير يعلن عن صفقتين جديدتين لـ الأهلي

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

الزوجة الثانية السبب| زوج شقيقة صيدلي حلوان المقتول يكشف مفاجأة من العيار الثقيل|فيديو

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

مصرع وإصابة 5 مهندسين.. التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة محور الضبعة

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

غرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين.. تطبيق غلق المحلات التجارية خلال ساعات |تفاصيل

ترشيحاتنا

عالم أكثر عدلا.. بوتين يحذر من مذبحة دموية يشنها الغرب بالدول المستقلة

لم نستطع إنقاذه.. زوج شقيقة صيدلي حلوان يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

لحل أزمة التدفئة.. وزراء فرنسا يلجأون لحيلة استبدال البدلات

بعد مصادرة 1000 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية..الحبس سنة عقوبة غش الأغذية

معلقة زبادي| زوجة تروي مأساة في طلاقها .. فيديو

وفاة 4 طلاب بكلية الطب.. حكاية ليلة حزينة وصراخ وعويل لأهالي الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تبرعها بفستانها.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عز الدين | شاهد

وفاة 4 طلاب بكلية الطب.. حكاية ليلة حزينة وصراخ وعويل لأهالي الشرقية

نشرة المرأة| إطلالات أثارت ضجة لـ ريم مصطفى بعد عمليات التجميل.. ومشاهير أصيبوا بأمراض القلب أبرزهم هيثم أحمد زكي

مع التقلبات الجوية.. هاني الناظر يضع روشتة لرفع المناعة

فيديو

مش أي حد هيشتغل مدرس ومصير البابل شيت .. ومفاجأة بمنهج رابعة إبتدائي

هبوط حاد في الذهب والدولار يصعد بجنون | تفاصيل أسعار اليوم.. تغطية

بنات النجوم بقوا عرايس.. ابنتا محمد رمضان وريهام حجاج أبرزهن| فيديوجراف

أزمة جديدة بسبب الدواجن وتوقعات صادمة للأسعار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ