عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي تشيرون الخارقة تظهر بنسخة حصرية وحيدة في العالم | شاهد

بوجاتي تشيرون
بوجاتي تشيرون

تعتبر سيارة بوجاتي تشيرون " Chiron" أشهر سيارة خارقة في عام 2022 على الإطلاق، ولا يوجد سوى 500 نسخة منها في العالم، تم بناء 300 قطعة منها وتسليمها لأصحابها منذ مارس 2021. 

تأتي إحدى نسخ بوجاتي تشيرون بهيكل خارجي مذهل يشبه الحمار الوحشي "Zebra "، وتم رصدها في مدينة باريس.

رولز رويس Boat Tail.. مواصفات أغلى سيارة في العالم | صور

تبدأ من 360 ألف جنيه.. 5 سيارات يابانية موديل 2022 في مصر | صور

 

 

تمتلك سيارات بوجاتي تشيرون هوية تصميم فريدة من نوعها، وكانت السيارة قد ظهرت لأول مرة في عام 2019 ، وتم رصدها بينما كانت لا تزال ترتدي أغطية واقية لإخفاء تصميمها وبعض تفاصيل الهيكل. 

 

على الرغم من عدم تأكيدها ، تبدو تشيرون المخصصة وكأنها خليفة لـ Veyron ، حيث نشر الحساب الرسمي لبوجاتي تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تلمح لذلك، بسبب تشابه نفس الطلاء الذي أطلق عليه مالكه "Le Saphir Bleu".

بوجاتي تشيرون

تبرز تفاصيل سيارة تشيرون أكثر وضوحًا في معدن الهيكل الخارجي، حتى أغطية محرك W16 مطلية بنفس اللون ، بينما تتطابق المقاعد مع المظهر الخارجي.

 

تطلق بوجاتي على أعمال الطلاء المخصصة اسم "Vagues de Lumière" تم صنعه بالتعاون الوثيق مع فريق Sur Mesure من Bugatti ، مع أنماط معقدة مرسومة باليد تحاكي الطريقة التي تنعكس بها الأضواء عن جسم تشيرون سوبر سبورت، يُقال إن الفواصل الموجودة على الطلاء الأزرق تمثل انعكاسات الياقوت.

بوجاتي تشيرون

تعتمد السيارة على محرك بوجاتي الأيقوني الشهير W16 بسعة 8000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 1578 حصانًا بفضل علبة التروس ذات النسبة الأطول، وعزم أقصى للدوران يبلغ 1600 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعات قصوى تزيد عن 420 كيلومتر في الساعة، في حين اقتصرت سيارة تشيرون سوبر سبورت الاصلية على 261 ميلاً في الساعة.

 

جاءت واحدة من أولى عمليات تسليم عملاء Bugatti Chiron Super Sport في أبريل مع هذا الطلاء المخطط، ويبلغ سعرها 3 مليون و 100 ألف دولار.

 

بوجاتي تشيرون بوجاتي تشيرون Chiron Zebra تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

ملخص ونتيجة مباراة الزمالك والترجي 28-24 في نهائي إفريقيا لكرة اليد

شاهد أول تعليق من البرازيلي سافيو بعد مشاركته الأولى مع الأهلي

أبواب الخير مغلقة عليك .. علي جمعة: إذا ظهرت 3 علامات

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 2-3 في الدوري الإنجليزي

مباراة الزمالك وفلامبو مباشر الآن (1-0) في دوري أبطال إفريقيا

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

محامي المتهم يفجر مفاجأة في محاكمة سائق السويس: باب العربية كان بايظ

موضوعات متعلقة

تبدأ من 360 ألف جنيه.. 5 سيارات يابانية موديل 2022 في مصر | صور

الميكانيكي بيقولك.. أهم أسباب ضعف محرك السيارة

رولز رويس Boat Tail.. مواصفات أغلى سيارة في العالم | صور

تويوتا ياريس موديل 2022.. سعرها ومواصفاتها في مصر| صور

مرسيدس تقدم B-Class بتصميم جديد ومحركات معدلة | صور

هوندا تكشف أول سيارة SUV كهربائية في أسطولها الجديد | صور

نيسان تكشف عن سيارة السباق الرياضية Z GT4 | صور

بورشه تصعد للمركز الأول كأغلى تجارية في أوروبا .. تفاصل

ترشيحاتنا

إزاي الدوري المصري هيلعب 4 جولات أثناء كأس العالم.. رابطة الأندية يجيب

إصابة 28 عاملا فى انقلاب أتوبيس على طريق القطامية العين السخنة بالسويس

زعيم كوريا الشمالية: لن نتخلى مطلقا عن أسلحتنا النووية

أحمد دياب يوضح استضافة ملاعب الإسماعيلية وبورسعيد مباريات في الدوري

رابطة الأندية تفجر مفاجأة للجماهير عن الدوري الموسم الحالي | شاهد

الساعات القادمة ضبط لأسعار الخبز ووفرة في الإنتاج.. شعبة المطاحن توضح.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. أعراض صادمة لمرض دينا حايك و فضيحة في الشارع.. صور تكشف تفاصيل الاعتداء على عروس الإسماعيلية.. شاهد

فخورة بخالتي.. 5 إطلالات لابنة شقيقة إلهام شاهين| ممثلة جديدة

رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها رفقة منى الشاذلي ولميس الحديدي |شاهد

كل ما تكبر تحلى.. أجرأ إطلالات روبي بعد سن الأربعين| شاهد

فيديو

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ