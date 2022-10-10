بوجاتي تشيرون الخارقة تظهر بنسخة حصرية وحيدة في العالم | شاهد

تعتبر سيارة بوجاتي تشيرون " Chiron" أشهر سيارة خارقة في عام 2022 على الإطلاق، ولا يوجد سوى 500 نسخة منها في العالم، تم بناء 300 قطعة منها وتسليمها لأصحابها منذ مارس 2021.

تأتي إحدى نسخ بوجاتي تشيرون بهيكل خارجي مذهل يشبه الحمار الوحشي "Zebra "، وتم رصدها في مدينة باريس.

تمتلك سيارات بوجاتي تشيرون هوية تصميم فريدة من نوعها، وكانت السيارة قد ظهرت لأول مرة في عام 2019 ، وتم رصدها بينما كانت لا تزال ترتدي أغطية واقية لإخفاء تصميمها وبعض تفاصيل الهيكل.

على الرغم من عدم تأكيدها ، تبدو تشيرون المخصصة وكأنها خليفة لـ Veyron ، حيث نشر الحساب الرسمي لبوجاتي تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تلمح لذلك، بسبب تشابه نفس الطلاء الذي أطلق عليه مالكه "Le Saphir Bleu".

بوجاتي تشيرون

تبرز تفاصيل سيارة تشيرون أكثر وضوحًا في معدن الهيكل الخارجي، حتى أغطية محرك W16 مطلية بنفس اللون ، بينما تتطابق المقاعد مع المظهر الخارجي.

تطلق بوجاتي على أعمال الطلاء المخصصة اسم "Vagues de Lumière" تم صنعه بالتعاون الوثيق مع فريق Sur Mesure من Bugatti ، مع أنماط معقدة مرسومة باليد تحاكي الطريقة التي تنعكس بها الأضواء عن جسم تشيرون سوبر سبورت، يُقال إن الفواصل الموجودة على الطلاء الأزرق تمثل انعكاسات الياقوت.

بوجاتي تشيرون

تعتمد السيارة على محرك بوجاتي الأيقوني الشهير W16 بسعة 8000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 1578 حصانًا بفضل علبة التروس ذات النسبة الأطول، وعزم أقصى للدوران يبلغ 1600 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعات قصوى تزيد عن 420 كيلومتر في الساعة، في حين اقتصرت سيارة تشيرون سوبر سبورت الاصلية على 261 ميلاً في الساعة.

جاءت واحدة من أولى عمليات تسليم عملاء Bugatti Chiron Super Sport في أبريل مع هذا الطلاء المخطط، ويبلغ سعرها 3 مليون و 100 ألف دولار.