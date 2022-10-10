بزيادة 2300 دولار.. سعر ومواصفات كيا تيلورايد موديل 2023

كشفت شركة كيا الكورية عن زيادة جديدة في أسعار سيارة كيا تيلورايد الـ SUV موديل 2023، وذلك بعد أن حققت نجاح كبير في الأسواق خلال الأعوام الماضية، حيث أنها طرحت في الأسواق العام الماضي بسعر 33390 دولار ، وتم زيادة سعرها هذا العام بقيمة 2300 دولار وبالتالي سيتم طرح كيا تيلورايد موديل 2023 في الأسواق بسعر 35690 دولار.

كيا تيلورايد 2023

تأتي سيارة كيا تيلورايد موديل 2023 بشكل خارجي محدث، وشبكة معدلة محاطة بالمصابيح الأمامية، ومصد أمامي جديد، وتنانير جانبية معدلة، وعجلات محدثة، ومصابيح خلفية جديدة ، و واجهة خلفية محدثة.

كيا تيلورايد 2023

تقدم مقصورة سيارة كيا تيلورايد موديل 2023 بعجلة قيادة محدثة، ولوحة عدادات جديدة، وفتحات تهوية أقل حجما من سابقتها، ونظام معلومات وترفيه جديد مقاس 12.3 بوصة، ومجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة، ونظام معلومات ترفيهي مقاس 12.3 بوصة.

كيا تيلورايد 2023

تحتوي طرازات X-Line بشبكة فريدة، وقضبان سقف ، ومقابض أبواب بلون الهيكل ، وعجلات حصرية مقاس 20 بوصة ، ونقش X-Line على المقاعد الأمامية، وتعتمد متغيرات X برو على X لاين التي تستبدل العجلات مقاس 20 بوصة بإطارات 18 بوصة سوداء ملفوفة بإطارات كونتيننتال لجميع التضاريس ، ونقش "X-Pro" على المقاعد الأمامية ، ومنفذ 110 فولت في حجرة الشحن .

كيا تيلورايد 2023

والجدير بالذكر أن جميع طرز تيلورايد مجهزة بمحرك 6 سلندر سعة 3800 سي سي، ينتج قوه قدرها 295 حصان، وعزم أقصي للدوران 355 نيوتن/ متر. متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.