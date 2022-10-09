عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمين رابطة مصنعي السيارات يكشف البديل بعد وقف إنتاج المركبات التقليدية في 2030

خالد سعد
خالد سعد

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن العالم يشهد أزمة اقتصادية في كل مجالات الحياة، الأمر الذي انعكس سلبا على مجال صناعة السيارات، بالإضافة إلى أزمة توفير العملة الصعبة الدولار من أجل استيراد قطع السيارات من الخارج، مؤكدًا أهمية توطين مجال تصنيع السيارات .

وأضاف خالد سعد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن استراتيجية توطين مجال صناعة السيارات لا بد وأن يقوم على 4 ركائز أساسية مهمة، تتمثل في:

1- العمل على تصنيع وتشغيل السيارات الكهربائية.

2- زيادة المنتج المحلي.

3- التصدير للخارج.

4- تحقيق فائض من الإنتاج.


وتابع: أن صناعة البطارية في السيارات الكهربائية تمثل 60% من صناعة السيارة، وفي حال نجاح مصر في صناعة البطارية؛ سيمثل نقلة كبيرة في مجال توطين الصناعة.

وأكد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن عام 2030 سيشهد إيقاف صناعة السيارات التي تعمل بالمحروقات التقليدية، وفي عام 2040، سيتم إعدام السيارات التي تعمل بالمحروقات التقليدية، والتوجه إلى السيارت الكهربائية.

وأشار خالد سعد إلى أن مصر تمتلك كل المقومات التي تساعدها على إنتاج السيارات، كما أن أوروبا ستشهد أزمة طاقة في الفترة المقبلة مما يجعل مصر وجهة للمستثمرين لصناعة السيارات في مصر من أجل وفرة في مجال الطاقة وموقعها الإقليمي المهم.

صناعة السيارات السيارات الكهربائية توطين الصناعة صناعة السيارات ا خالد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص ونتيجة مباراة الزمالك والترجي 28-24 في نهائي إفريقيا لكرة اليد

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

أبواب الخير مغلقة عليك .. علي جمعة: إذا ظهرت 3 علامات

شاهد أول تعليق من البرازيلي سافيو بعد مشاركته الأولى مع الأهلي

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 2-3 في الدوري الإنجليزي

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

مباراة الزمالك وفلامبو مباشر الآن (1-0) في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

ماهو الحب وكيف يكون كما يرضى الله..الأزهر يجيب

تشبه سفن الفضاء.. أغرب 5 سيارات خارقة في العالم | صور

برلمانية: مصر تشهد نقلة نوعية في مجال تصنيع الدواء

رسميا .. إنبي يعلن ضم إيريك تراوري من بيراميدز

محدش خد باله.. إبراهيم فايق يكشف خدعة محمد شريف في هدف عبدالمنعم| فيديو

تحديد هوية صاحب الشاحنة المتورطة في تفجير جسر القرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها رفقة منى الشاذلي ولميس الحديدي |شاهد

كل ما تكبر تحلى.. أجرأ إطلالات روبي بعد سن الأربعين| شاهد

بشرى للمصابين بسرطان المثانة.. طريقة جديدة للتخلص من المرض نهائيا

تفسد أسرع وتصيبك باحتباس السوائل.. أطعمة عليك التوقف عن تجميدها

فيديو

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ