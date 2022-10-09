تحديد هوية صاحب الشاحنة المتورطة في تفجير جسر القرم

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن أجهزة الأمن الروسية حددت هوية صاحب الشاحنة التي استخدمت في تفجير جسر القرم، أمس السبت.

وأوضحت الصحيفة، أن شخصًا يُدعى" سمير يوسوبوف، يسكن في مدينة كراسنودار الروسية، هو مالك الشاحنة التي نُفِّذ بها الهجوم على الجسر الرابط بين شبه جزيرة القرم والبر الرئيسي الروسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوسوبوف- 25 عاما، لم يكن على متن الشاحنة عندما وقعت عملية التفجير، حيث كان عمه هو من يقودها.

وأوضح يوسوبوف، في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا علاقة له بحادثة الجسر، فقد كان عمه يعمل على الشاحنة، وقت الحادثة؛ لنقل البضائع.

وأكد يوسوبوف أنه لم يسمع أي شيء عن عمه ويدعى ماخير بعد الانفجار، علما بأن الأخير كان ينسق عملية نقل البضائع من خلال موقع إلكتروني.

وكان محققون روس قد أعلنوا، السبت، سقوط 3 قتلى؛ بعدما انفجرت شاحنة على جسر القرم.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية في بيان "بحسب المعلومات الأولية، قتل 3 أشخاص" رجّحت بأن يكونوا "ركاب سيارات كانت قرب الشاحنة المنفجرة".

وذكر البيان بأنه تم انتشال جثتين لرجل وامرأة من المياه، بينما ما تزال السلطات تحاول التأكد من هويتيهما، ولم ترد أي معلومات بشأن الجثة الثالثة.

وأفاد محققون بأن مالك السيارة شخص يقطن منطقة كراسنودار في جنوب روسيا، من دون أن يذكروا اسمه، مضيفين أنه "عمليات تحقيق بوشرت في مكان إقامته".

كما أشاروا إلى أنهم يدرسون "المعلومات التي تم توثيقها عن مسار الشاحنة".